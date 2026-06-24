Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”

Mihai Stoica (61 de ani) a venit cu noi detalii despre situația transferurilor de la FCSB, atât în ceea ce privește sosirile, cât și plecările.

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Roș-albaștii au oficializat doar transferul lui Ronny Labonne (28 de ani) până în momentul de față, în timp ce alte ținte de care au fost aproape nu s-au mai concretizat.

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Mihai Stoica: „Până nu văd actele făcute, nu mai am încredere în nimic”

„Până nu văd actele făcute, nu mai am încredere în nimic. Uite și la Anderson (n.r. - Ceara, de la Csikszereda) ce a ieșit.

Dacă Tănase prelungește, cred că e nevoie de încă patru jucători. Dacă nu prelungește, eu zic că ar trebui să vină 5 jucători.

Mai ales dacă pleacă și Lixandru, pentru că sunt discuții. Dacă pleacă și Lixandru, clar e nevoie de 5 jucători”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat dacă discuțiile pentru Lixandru sunt cu o echipă din afara țării, oficialul a transmis:

„În străinătate, da. Definitiv, nu împrumut. Am o ofertă scrisă pentru el, dar nu este ceea ce ne dorim și mai e o discuție care, cumva, era finalizată, dar a intervenit altcineva acolo și clubul nu ar mai fi interesat. A intervenit cineva care a zis că nu alea sunt prețurile, că știe, că face și…”.

Cât despre situația lui Florin Tănase, Stoica a dezvăluit că acesta urmează să discute cu Gigi Becali în cel mai scurt timp:

„Tănase, va avea mâine (n.r. - joi), cred, discuția decisivă pe care o va purta cu patronul”, a mai spus Stoica.

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