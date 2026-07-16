Ce se întâmplă cu stadionul Dinamo Decizia luată de CNI, după ce constructorul a cerut încă 15 milioane de euro +19 foto
Noul stadion Dinamo
Superliga

Ce se întâmplă cu stadionul Dinamo Decizia luată de CNI, după ce constructorul a cerut încă 15 milioane de euro

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 14:57
  • Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat că în perioada următoare va avea loc o ședință decisivă în care se va lua o decizie cu privire la construcția noului stadion Dinamo.
  • Anunțul vine după ce Bog'Art, firma responsabilă de lucrări, a solicitat majorarea valorii investiției cu cel puțin 80 de milioane de lei (15,2 milioane de euro) pentru a continua proiectul.
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Lucrările la noul stadion Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, la patru luni de la începerea oficială a demolării.

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Ședință decisivă privind construcția noului stadion Dinamo

În cadrul ședinței care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare vor participa reprezentanții Bog'Art, ai Companiei Naționale de Investiții (CNI) și ai Ministerului Afacerilor Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo București.

Atunci se va hotărî dacă proiectul va continua în actuala formulă sau dacă este nevoie reluarea procedurilor de achiziție.

„În cursul săptămânii viitoare este programată o întâlnire de lucru la care vor participa reprezentanții antreprenorului, ai CNI SA și ai Ministerului Afacerilor Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo București, în vederea analizării și clarificării aspectelor menționate.

Ulterior finalizării analizei și a discuțiilor dintre părțile implicate, va fi stabilit impactul acestor modificări atât din punct de vedere economic, cât și asupra duratei de execuție a obiectivului de investiții”, a transmis CNI, conform fanatik.ro.

117 milioane de euro
era valoarea inițială a contractului

Principalul subiect care va fi dezbătut în cadrul întâlnirii reprezintă varianta continuării contractului cu Bog'Art, care a solicitat majorarea investiției.

„În prezent, CNI analizează propunerile de modificare în vederea aprobării acestora, în conformitate cu prevederile Contractului de lucrări și ale legislației în vigoare.

În acest sens, se desfășoară un proces de clarificare împreună cu antreprenorul, atât din punct de vedere tehnic și cantitativ, cât și din punct de vedere valoric”, au mai declarat reprezentanții CNI pentru sursa citată.

Licitația pentru construcția stadionului se poate relua

Dacă nu se va ajunge la nicio înțelegere pentru continuarea contractului cu Bog'Art, s-ar putea organiza o nouă licitație pentru a fi desemnată o nouă firmă responsabilă cu construcția stadionului.

„În acest moment, pentru 2026, CNI nu are cum să majoreze contractul. De anul trecut, prin Ordonanța de Urgență 52/2025, beneficiarii acestor stadioane trebuie să cofinanțeze 25% din valoarea lor.

Cum arena este probabil sub 1-2% din stadiul lucrărilor, s-a realizat doar demolarea, practic beneficiarul trebuie să vină cu sumele cerute de constructor în plus”, a precizat un reprezentant al Ministerului Dezvoltării pentru Fanatik.

Dacă este soluția cea mai bună pentru proiect, pentru fondurile publice, da, se poate relua licitația. Un oficial implicat în contractul pentru construirea arenei, conform Fanatik

Compania Națională de Investiții a mai venit cu detalii suplimentare:

„Antreprenorul a transmis către CNI S.A. documentația de proiectare aferentă fazelor DTAD, DTAC, Proiectului Tehnic pentru desființarea construcțiilor existente, Proiectului Tehnic pentru construirea galeriei din beton pentru termoficare, precum și Proiectul Tehnic – Pachetul 1 – Infrastructură Stadion.

Antreprenorul a înaintat către CNI o serie de propuneri de modificare a soluțiilor tehnice prevăzute inițial în documentația de atribuire.

Aceste propuneri au rezultat în urma activităților de proiectare și a studiilor detaliate efectuate în teren, respectiv studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice ale incintei și zonelor adiacente, precum și a expertizelor tehnice realizate asupra construcțiilor învecinate”, au mai transmis reprezentanții CNI.

De ce a cerut Bog'Art mai mulți bani

Bog'Art susține că documentația tehnică pusă la dispoziție de Compania Națională de Investiții (CNI) pentru licitație conține erori.

Printre problemele invocate s-ar număra rețeaua de canalizare, suprafața destinată gazonului și condițiile geotehnice ale terenului, scrie sursa citată.

„Antreprenorul a înaintat către CNI o serie de propuneri de modificare a soluțiilor tehnice prevăzute inițial în documentația de atribuire.

Aceste propuneri au rezultat în urma activităților de proiectare și a studiilor detaliate efectuate în teren, respectiv studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice ale incintei și zonelor adiacente, precum și a expertizelor tehnice realizate asupra construcțiilor învecinate.

În prezent, CNI analizează propunerile de modificare în vederea aprobării acestora, în conformitate cu prevederile Contractului de lucrări și ale legislației în vigoare.

În acest sens, se desfășoară un proces de clarificare împreună cu Antreprenorul, atât din punct de vedere tehnic și cantitativ, cât și din punct de vedere valoric”, a transmis CNI.

Bog'Art: „Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri”

Reprezentații firmei responsabile de lucrările la noul stadion Dinamo susțin că proiectul este în grafic.

„Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri.

Documentația aferentă Pachetului I – Infrastructură a fost elaborată și depusă către Beneficiar și Supervizor la sfârșitul lunii iunie, aflându-se în prezent în procesul de analiză și aprobare tehnică și economică, conform procedurilor contractuale.

Această etapă face parte din fluxul normal de implementare a proiectului și se desfășoară în graficul asumat.

După finalizarea procesului de verificare și aprobarea Proiectului Tehnic vor fi îndeplinite condițiile pentru emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor de execuție aferente acestei etape, precum și pentru continuarea lucrărilor de desființare.

Totodată, precizăm că, în prezent, Asocierea colaborează cu Beneficiarul și Supervizorul pentru parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în contract, în vederea demarării lucrărilor de execuție în condiții de deplină conformitate cu cerințele tehnice și legale”, a transmis constructorul.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti

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