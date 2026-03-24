„Un salariu mai mult decât dublu” Portarul convocat de urgență de Mircea Lucescu a primit o ofertă de nerefuzat, dar a spus „NU”! Din ce motiv +26 foto
  • Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul celor de la FC Argeș, a primit o ofertă de transfer la scurt timp după ce a semnat piteștenii, a dezvăluit Dani Coman, președintele clubului piteștean.
  • Portarul a decis să rămână la FC Argeș, în ciuda faptului că ar fi încasat un salariu semnificativ mai mare la noua echipă.

Căbuz a fost convocat de urgență de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) la echipa națională a României. Portarul piteștenilor i-a luat locul lui Mihai Popa, portarul celor de la CFR Cluj, care a acuzat o problemă medicală după meciul cu Rapid.

Cătălin Căbuz a refuzat o ofertă tentantă: „Vrea performanță la Pitești”

Anunțul a fost făcut de președintele clubului, Dani Coman. Oferta a venit la două săptămâni după sosirea lui Căbuz de la Hermannstadt, într-un schimb cu portarul David Lazar, o mutare total neașteptată.

„Căbuz a avut ofertă la două săptămâni după ce a venit la FC Argeș și puteam obține 300.000 de euro pe el de la o echipă din străinătate, dar nu a vrut să plece.

A zis că a venit aici și vrea să facă performanță la Pitești. Salariul oferit era mai mult decât dublu. El mai are contract doi ani cu noi”, a spus președintele piteștenilor, conform fanatik.ro.

7 meciuri
a adunat portarul la FC Argeș. Căbuz a primit 5 goluri, dar a menținut poarta intactă în 4 partide
  • Căbuz a evoluat pentru FC Hermannstadt în 164 de partide oficiale, perioadă în care a încasat 170 de goluri și a reușit 52 de meciuri fără gol primit. De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricoul formațiilor Chindia Târgoviște, Viitorul (actuala Farul) și CSM Râmnicu Vâlcea

Cătălin Căbuz, gafă uriașă după convocare

Portarul piteștenilor a gafat decisiv în ultimul meci al etapei secunde din play-off-ul Ligii 1.

În minutul 82 al partidei cu U Cluj, la scorul de 0-0, Borța a trimis o minge în spate, care nu părea că-i va pune probleme portarului piteștenilor. Lucrurile nu au stat deloc așa.

Fără să fie presat de vreun adversar, Căbuz a încercat să degajeze cu piciorul drept, însă s-a poziționat prost, iar balonul i-a sărit din piciorul stâng și a ajuns în poartă. Meciul s-a încheiat 1-0 pentru clujeni.

