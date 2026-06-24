Care e situația la Dinamo  Vești bune pentru Nuno Campos: trei jucători au revenit la antrenamente. Cine nu s-a recuperat încă +7 foto
Dinamo
Superliga

Care e situația la Dinamo Vești bune pentru Nuno Campos: trei jucători au revenit la antrenamente. Cine nu s-a recuperat încă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 15:35
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 16:08
  • Dinamo se pregătește în continuare la Kielce, Polonia, acolo unde a primit vești bune: trei jucători importanți au revenit la antrenamente.
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În primul amical al verii, trupa lui Nuno Campos a învins-o pe Gornik Leczna cu scorul de 2-1. Urmează partidele de pregătire cu Motor Lublin (27 iunie) și Omonia Nicosia (1 iulie).

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Trei reveniri importante la Dinamo în cantonamentul din Polonia

După amicalul cu Gornik Leczna, Dinamo a primit câteva vești bune legate de jucătorii aflați în proces de recuperare.

După ce a întâmpinat mai multe probleme medicale în finalul sezonului trecut, Andrei Mărginean a revenit acum la antrenamentele lui Dinamo și se pregătește la aceeași intensitate cu coechipierii săi, scrie dinamo1948.club.

În plus, Nuno Campos a mai primit încă două vești bune. Cristian Mihai și Ianis Tarbă participă și ei la ședințele normale de antrenament și, cel mai probabil, vor putea fi utilizați în următorul amical, cu Motor Lublin, programat sâmbătă.

Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo
Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo
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Spaniolul Alberto Soro participă și el la antrenament, dar nu se află în formă maximă, după ce a suferit o intervenție chirurgicală la umăr.

Acesta nu participă încă integral la toate exercițiile, fiind nevoit să lucreze separat atunci când intensitatea antrenamentelor crește.

Soro s-a accidentat la umăr în meciul cu U Craiova, scor 1-2, în etapa #7 din play-off-ul Ligii 1, atunci când a fost scos pe targă de pe teren.

Accidentarea lui Alberto Soro din meciul U Craiova - Dinamo Foto captura ecran Prima Sport (3).jpeg
Accidentarea lui Alberto Soro din meciul U Craiova - Dinamo Foto captura ecran Prima Sport (3).jpeg

Galerie foto (20 imagini)

Accidentarea lui Alberto Soro din meciul U Craiova - Dinamo Foto captura ecran Prima Sport (1).jpeg Accidentarea lui Alberto Soro din meciul U Craiova - Dinamo Foto captura ecran Prima Sport (2).jpeg Accidentarea lui Alberto Soro din meciul U Craiova - Dinamo Foto captura ecran Prima Sport (3).jpeg Accidentarea lui Alberto Soro din meciul U Craiova - Dinamo Foto captura ecran Prima Sport (4).jpeg Accidentarea lui Alberto Soro din meciul U Craiova - Dinamo Foto captura ecran Prima Sport (5).jpeg
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Singurii jucători care se antrenează individual sunt Raul Opruț și Mamoudou Karamoko. Fundașul stânga este așteptat să revină în aproximativ două săptămâni și ar putea fi apt pentru prima etapă de campionat.

Cât despre Karamoko, nu se știe încă când va putea reveni la antrenamentele normale ale lui Dinamo.

Raul Opruț s-a accidentat la derby-ul cu FCSB, din barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, scor 1-2. Acesta a acuzat atunci dureri în zona inghinală, fiind schimbat după o oră de joc.

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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