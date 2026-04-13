Constantin Gâlcă/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
„Sunt frustrări” Gâlcă, replică dură după ce Dobre s-a plâns de tactica Rapidului: „Dacă nu poate, să vină să-mi spună”

alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 22:21
  • RAPID - FC ARGEȘ 0-0. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, i-a dat replica lui Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul alb-vișiniilor.

Dobre a fost foarte nervos în momentul în care a fost schimbat de Gâlcă, în minutul 59 al meciului cu FC Argeș.

La finalul partidei, căpitanul Rapidului a declarat că scăderea sa de formă este din cauza tacticii alese de tehnicianul giuleștenilor.

Întrebat despre declarațiile lui Dobre, Gâlcă a ținut să-l taxeze pe jucătorul său.

„În general, eu mă gândesc la grup, nu la un jucător. Dacă nu s-a adaptat, trebuie să-mi spună: «Uite, Mister, nu pot» Vedeam ce puteam să facem”, a declarat Gâlcă la Digi Sport.

Probabil tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac, așa cum se întâmpla la început. Poate și de asta și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Dar este decizia antrenorului și eu trebuie să respect tactica și să-mi ajut colegii Alexandru Dobre, căpitan Rapid

Constantin Gâlcă: „Sunt frustrări”

Gâlcă a vorbit și despre remiza cu FC Argeș și a recunoscut că atmosfera nu este tocmai bună în vestiarul echipei.

„Mă aşteptam la un meci echilibrat. am spus-o, că era important echilibrul defensiv pe care îl aveam și intuiția în fața porții.

Am reușit mai multe acțiuni în prima repriză, să ajungem în careul advers, dar deciziile au fost proaste. N-am fost inspirați.

Sunt frustări, dar v-am spus: trebuie să o scoatem la capăt, că era important să câștigăm acest meci, să ne consolidăm poziția a treia, dar nu.

Avem ca obiectiv cel puțin să ne calificăm în cupele europene”, a mai spus Gâlcă.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova336
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428

*️ - beneficiază de rotunjire

