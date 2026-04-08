Stadionul care se va numi „Mircea Lucescu” Dezvăluirile făcute de primar » Una dintre marile dorințe ale lui Il Luce: „M-a pus să-i promit asta”

Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a anunțat că este luată în calcul varianta ca noul stadion al echipei Corvinul să poarte numele lui Mircea Lucescu.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei.

Marele antrenor va fi înmormântat vineri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

În septembrie 2024, Corvinul anunța că stadionul din Hunedoara, care primise denumirea „Michael Klein” în vara anului 2011, nu va mai purta numele fostului mare fotbalist, pentru că familia acestuia nu și-a dat acordul.

La acea vreme, clubul preciza că actuala arena se va numi „Stadionul Corvinul 1921 Hunedoara”. Acum, primarul spune că existe șanse mari ca aceasta, dar și cea care va fi construită, să poarte numele lui Mircea Lucescu.

Începând din 1978, Lucescu a activat ca antrenor-jucător la Corvinul. A promovat în Divizia A în 1980, iar doi ani mai târziu a încheiat pe locul 3 în campionat și a calificat echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

„Eu am mai discutat cu Andone acest lucru, și cu nea Mircea, când a fost la un meci cu CFR în Cupă. Tocmai apăruse diferendul cu familia lui Michael Klein și i-am zis lui Andone: «Ce-ar fi...». «Ar fi onorat».

Luăm în calcul acest lucru, am și discutat. Omul acesta nu a fost doar un om de sport, el a fost un om care a clădit alți oameni. N-am întâlnit pe nimeni care să fi investit la fel de mult în tineri. A format tineri, le-a dat încredere, așa a fost și la Corvinul.

Dacă vorbim despre Andone, Rednic, Klein, Văetuș, Gabor, și sunt numai câțiva... Foarte mulți oameni care au devenit oameni datorită lui. Nu au excelat doar în plan sportiv datorită lui, dar și uman, au făcut școală la dorința lui”, a declarat Dan Bobouțanu, citat de gsp.ro.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Mircea Lucescu este o personalitate despre care aș putea să vorbesc zile întregi. Este o tragedie. Astea sunt dramele, nu când pierzi un meci, o calificare. Tragedia este când pierzi un om ca Mircea Lucescu Dan Bobouțanu, primar Hunedoara

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

La finalul lunii martie, Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul, anunța că lucrările la noul stadion ar urma să fie gata până în anul 2029.

Arena va fi construită pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).

Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

Construcția arenei va costa aproximativ 64 de milioane de euro și va avea o capacitate de 10.900 de locuri.

„Mircea Lucescu m-a pus să-i promit că voi duce Corvinul în Liga 1”

Bobouțanu povestește că una dintre dorințele lui Mircea Lucescu era să vadă din nou Corvinul Hunedoara în prima ligă a României.

Echipa antrenată de Florin Maxim e prima în play-off-ul din Liga 2, cu 56 de puncte, șase peste Sepsi, a doua clasată. E aproape sigură de promovarea directă.

„O veste foarte tristă. Am primit-o ca pe un șoc! Noi îl așteptam la Hunedoara, mă sunase după meciul de la Zenica, cu Bosnia, dorea să vină să-și lanseze cartea (n.r. - „Mirajul gazonului”), un capitol întreg este dedicat activității sale la Corvinul.

M-a rugat să mă ocup de eveniment, urma să ne întâlnim în această primăvară. Din păcate, nu se mai poate acest lucru. Atunci am vorbit ultima dată.

Ne sunam de zile onomastice, el a fost des în ultimii ani la Hunedoara. Înainte de pandemie, în 2019, de ziua mea, a venit la Hunedoara și a stat două zile aici”, a dezvăluit primarul din Hunedoara.

M-a pus să-i promit că voi duce Corvinul înapoi în Liga 1. Avea o vorbă: „V-am lăsat o echipă pentru 10 ani, care apoi a dispărut de pe scena fotbalului de prim-plan”. Doi ani mai târziu, în 2021, am început proiectul. N-am apucat să ne bucurăm împreună de Corvinul în prima ligă... Dan Bobouțanu, primar Hunedoara

Zi de doliu în Hunedoara, după decesul lui Mircea Lucescu

Marți, autoritățile din Hunedoara au stabilit ca ziua de vineri, când Mircea Lucescu va fi înmormântat, să fie zi de doliu local.

„Am făcut acest lucru și când a murit Mihai Leu, este a doua oară când, în istoria Hunedoarei, se decretează zi de doliu local.

Mircea Lucescu este și cetățean de onoare, are și o stea pe aleea celebrităților. A fost o personalitate foarte puternică. Este o pierdere mare.

Pentru familie, vreau să transmit condoleanțe. De fapt, este o pierdere mare pentru România sportivă, dar și pentru comunitatea locală.

Aproape că nu există un cetățean de la noi, indiferent de vârstă, să nu aibă o amintire legată de Lucescu: ba că au fost vecini la Hunedoara când juca și antrena aici, ba că a stat de povești pe nu știu ce terasă, ba că au fost colegi copiii la școală. Amintirile lui sunt peste tot în Hunedoara”, a mai afirmat Bobouțanu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport