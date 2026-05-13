Întăriri pentru Liga Campionilor Dinamo a transferat fratele unui jucător de la Barcelona: „E capabil să facă diferența”

Echipa de handbal masculin Dinamo București l-a transferat pe Andraž Makuc (23 de ani).

Domen, fratele coordonatorului de joc sloven, evoluează la FC Barcelona.

Câștigătoare a eventului în sezonul 2025-2026, Dinamo s-a despărțit la finalul sezonului de mai mulți jucători: Miklos Rosta, Tom Pelayo, Vladimir Cupara, Nicușor Negru, Yoav Lumbroso și Frederik Ladefoged.

„Dulăii” au început restructurarea lotului și, după ce l-au transferat pe Victor Iturriza, au bifat o nouă mutare importantă. Vor evolua și în sezonul următor în Liga Campionilor

Dinamo l-a transferat pe Andraž Makuc

Makuc vine la Dinamo de la RK Celje, echipă alături de care a ajuns până în semifinalele EHF European Cup (54-55 la general cu Ohrid, formație din Macedonia de Nord).

„Andraž Makuc la DINAMO pentru următorii 3 ani Unul dintre cei mai promițători handbaliști sloveni ai noii generații, Andraž Makuc (23 de ani), vine la Dinamo după un sezon excelent în tricoul celor de la RK Celje.

Coordonatorul de joc sloven a impresionat în campionatul intern, unde a reușit să înscrie 188 de goluri în 26 de meciuri, devenind unul dintre cei mai eficienți jucători ai competiției.

Crescut într-o familie dedicată handbalului, Andraž este fratele lui Domen Makuc, coordonatorul de joc al celor de la FC Barcelona și al naționalei Sloveniei.

La rândul său, noul nostru jucător s-a remarcat prin viziunea în joc, viteza de execuție și eficiența din atac, fiind un handbalist capabil să facă diferența atât prin goluri, cât și prin modul în care își pune echipa în valoare”, a transmis CS Dinamo.

De-a lungul carierei, Andraž Makuc a mai jucat pentru echipele slovene RD Skerajnc Jadran Hrpelje-Kozina și RD Koper.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport