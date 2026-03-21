Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul echipei Al-Arabi, și-a prelungit contractul cu formația din Qatar.

Cosmin Contra a devenit antrenorul celor de la Al-Arabi în octombrie 2025. La momentul respectiv, formația din Qatar se afla pe penultimul loc în clasament.

La cinci luni de la numirea lui Cosmin Contra pe banca celor de la Al-Arabi, conducerea a decis să-i prelungească contractul antrenorului român, datorită rezultatelor excelente pe care echipa qatareză le-a înregistrat sub comanda românului. În acest moment, Al-Arabi se află pe locul 6 în clasament.

Astfel, Cosmin Contra a semnat prelungirea contractului cu Al-Arabi, până în vara anului 2028, și va încasa până la 2,5 milioane de dolari anual, în funcție de obiectivele sportive îndeplinite, anunță sport.ro.

În acest moment, tehnicianul este plătit cu 1,7 milioane de dolari pe sezon. Din noul salariu, Contra își va plăti și staff-ul tehnic.

Înțelegerea va intra în vigoare odată cu începerea noului sezon din Qatar.

De la sosirea lui Contra la Al-Arabi, echipa a înregistrat 9 victorii, 3 egaluri și 2 înfrângeri. În ultima etapă de campionat, echipa a învins liderul Al-Sadd, scor 2-1, formație antrenată de Roberto Mancini.

2,14 puncte pe meci este media echipei Al-Arabi sub comanda lui Cosmin Contra

Contra mai poate da o lovitură

Al-Arabi s-a calificat în sferturile Amir Cup 2026, acolo unde va da peste Al-Duhail.

Dacă va câștiga această competiție, echipa antrenată de Cosmin Contra va primi 4,5 milioane de dolari. Finalista va primi doar jumătate din această sumă.

În plus, Al-Arabi s-a calificat și în sferturile Cupei Qatarului după ce a trecut de Qatar SC la penalty-uri, pe 26 ianuarie.

