MANCHESTER CITY - ARSENAL 2-0. Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul „cetățenilor” a fost surprins din nou cu zgârieturi, după ce echipa sa a câștigat primul trofeu al sezonului din Anglia.

Manchester City a pus pentru a noua oară mâna pe trofeul Cupei Ligii Angliei. Cinci dintre aceste succese au fost obținute sub comanda lui Pep Guardiola.

Pep Guardiola s-a zgâriat din nou pe față

Tensiunea și miza meciului l-au făcut pe antrenorul spaniol să-și facă din nou rău singur, după incidentele din noiembrie 2024 și ianuarie 2025.

În momentul în care s-a auzit fluierul de final al meciului de pe Wembley, iar „cetățenii” au început sărbătoarea, Pep a fost văzut cu zgârieturi roșii pe partea stângă a capului, informează thesun.co.uk.

În noiembrie 2024, după un meci cu Feyenoord (3-3) în Liga Campionilor, Guardiola a apărut cu zgârieturi pe față la conferința de presă.

„Mi-am făcut asta cu degetul, cu unghia. Am vrut să mă rănesc”, afirma ibericul la conferința de presă de la finalul acelui meci.

'I want to harm myself' 👀 Pep asked about the cuts on his nose and head pic.twitter.com/VQVCQ9brzy — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 26, 2024

Pep a repetat gestul câteva luni mai târziu, la capătul unui meci cu Club Brugge.

În finala cu Arsenal, City s-a impus, scor 2-0, după o „dublă” semnată de Nico O'Reilly (21 de ani).

Rezumat VIDEO. Manchester City - Arsenal 2-0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport