„Nu mi s-a comunicat” Acuzat de dopaj, fotbalistul din Superliga se apără: „Sunt convins că voi câștiga”

RAPID - SEPSI 1-0. Cosmin Matei (34 de ani) a vorbit despre scandalul de dopaj în care este implicat.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 4 februarie 2024, mijlocașul covăsnenilor a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină la controlul antidoping efectuat după meciul pierdut de Sepsi cu Universitatea Craiova, scor 1-3

Inițial, Matei a primit o suspendare de 6 luni din partea ANAD, însă a făcut apel, după ce a explicat că substanța a ajuns accidental în organismul său, dintr-o băutură energizantă contaminată.

Cosmin Matei: „Verdictul s-a dat, dar încă nu mi s-a comunicat mie”

ANAD i-a anulat suspendarea mijlocașului, însă WADA (Agenția Mondială Antidoping) a atacat decizia la TAS.

După meciul cu Rapid, Matei a dezvăluit că verdictul în cazul său ar fi fost deja pronunțat, însă până în prezent nu i-a fost comunicat oficial.

„Procesul este în desfăşurare. Verdictul s-a dat, încă nu mi s-a comunicat mie. Trebuie să se drafteze.

Sunt convins că apărarea mea este convingătoare şi voi câştiga după doi ani şi patru luni.

N-a fost uşor, dar le mulţumesc celor de la club şi staffului. S-au comportat exemplar cu mine.

Acum am puţin mai mult timp să mă pregătesc şi sper să o fac cât mai bine”, a declarat Cosmin Matei, citat de primasport.ro.

Substanța care a fost depistată în organismul lui Matei poate fi găsită într-un ulei pe bază de rădăcină de mușcată și „se traduce printr-un stimulent pe termen scurt, care oferă un plus de viteză, energie și tonus muscular”.

Cosmin Matei: „Cu cadouri, e greu”

Mijlocașul de 34 de ani a vorbit și despre înfrângerea suferită de Sepsi în Giulești, la primul meci de la revenirea în Liga 1.

„Consider că, dacă nu vom oferi cadouri ca în această seară, putem să avem pretenţii. Aşa, cu cadouri, e greu.

A fost un meci frumos, ne bucurăm că jucăm astfel de meciuri. Te simţi fotbalist, deși a fost o atmosferă ostilă pentru noi”.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu în Rapid - Sepsi 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport