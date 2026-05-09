„Acolo s-a întâmplat” Costel Gâlcă a identificat unde s-a produs ruptura la Rapid în acest play-off: „De atunci a fost din ce în ce mai rău”

U Cluj - Rapid 1-0. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de pe Cluj Arena.

Giuleștenii au ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în acest play-off, iar tehnicianul echipei pare că nu reușește să mai găsească soluții pentru a obține rezultate pozitive.

„Am început temător prima repriză, nu am avut multe reușite, am făcut multe greșeli. Cam toate contrele le făceam după recuperare în spate, le dădeam timp să se așeze, iar ei au mai și avut o ocazie foarte mare în afară de gol.

Dar, după aceea, în a doua repriză, am controlat meciul, dar nu am avut realizări în fața porții”, a declarat Costel Gâlcă, la Digi Sport.

Cât despre numele mari care au fost absente astăzi, printre care Dobre, Petrila sau Pașcanu, antrenorul a transmis:

„Sunt mulți, sunt mulți, da... Dar am spus că cei pe care îi avem valizi, pe ei contăm, încercăm să scoatem un rezultat bun, dar nu s-a putut astăzi”.

Întrebat unde s-a produs această ruptură în jocului Rapidului, care nu mai reușește să câștige de 7 etape, Gâlcă a transmis, ușor iritat:

„Am mai spus-o, am repetat-o. La meciul cu U Cluj, acasă (n.r. 1-2), acolo s-a rupt cam totul și au început în val și accidentările și a fost din ce în ce mai rău”.

