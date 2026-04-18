Publicat: 18.04.2026, ora 14:32
Actualizat: 18.04.2026, ora 15:08
  • Costel Gâlcă (54 de ani) a prefațat partida cu U Craiova, din etapa #5 a play-off-ului Ligii 1, și a fost iritat de una dintre întrebările primite la conferință.
  • U Craiova - Rapid se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid obținut un singur punct în ultimele trei etape, iar șansele la titlul ale giuleștenilor s-au diminuat foarte mult, lucru care i-a adus mai multe critici lui Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă: „Ce vrei? Să înjur arbitrii?”

Întrebat despre faptul că a fost contestat pentru că nu se impune suficient la echipă, Gâlcă a transmis:

„Păi, am auzit fel și fel de lucruri. Că n-am luat cartonaș, că n-am făcut... Ce vrei? Să înjur arbitrii? Să mă duc să le bag alunecare? Ce să fac?

Eu comunic cu ei în permanență, întrebați-i pe asistenți, că îi întrebi în mod civilizat ce a fost, cum a fost. Ce pot să fac? Ăsta sunt eu”, a spus Gâlcă la conferință.

Apoi, un jurnalist i-a transmis că întrebarea avea legătură și cu atitudinea sa din vestiar, nu doar de pe margine, iar tehnicianul a răspuns:

„Nu cred. Întrebați jucătorii cum sunt eu. Tot timpul sunt așa. Normal că mai ridic tonul, mai cobor, dar nu poți să dai cu parul tot timpul.

Așa că... Sunt lucruri de care v-am spus. Ce a apărut prin ziare acum a apărut și când am fost la Craiova, sunt cam aceleași clișee tot timpul.

Așa că nu mă afectează și nu o să mă schimbe nimic pe mine, că nu sunt adeptul de a da cu parul. În cazul acesta, o să fie puțin și așa”.

Costel Gâlcă: „Trebuie să îmbunătățim puțin faza defensivă”

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit și despre modul în care va pregăti partida de duminică.

„Mergem la Craiova într-un moment mai puțin bun, cu o echipă care a pierdut, dar și noi avem nevoie de puncte.

Va fi un meci destul de greu, cred că trebuie să îmbunătățim puțin faza defensivă, să stăm mult mai compacți și după aceea, în atac, să finalizăm mai mult acțiunile. Pentru că, în ultimul meci cu FC Argeș, am făcut câteva faze în prima repriză, dar n-am reușit să le finalizăm.

Importantă pentru noi, v-am spus, e organizarea noastră defensivă, pentru că, deși ei au o echipă foarte bună, echilibrată, mai lasă încă spații destul de mari.

Să nu uităm că și la ultimul meci din Bănie, unde chiar dacă n-am avut un început prea bun de partidă, am putut să-i surprindem pe contraatac de câteva ori”, a mai declarat Gâlcă.

