Un nou conflict la Rapid? Costel Gâlcă îi răspunde lui Angelescu: „Eu sunt cel dezamăgit de tot ce s-a întâmplat. Nu s-au luat decizii"
Publicat: 14.05.2026, ora 15:02
Actualizat: 14.05.2026, ora 15:02
  • Costel Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre meciul cu FC Argeș, din penultima etapă a campionatului.
  • Partida va avea loc mâine, de la 20:30 și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Giuleștenii traversează o perioadă complicată, cu rezultate slabe, multe accidentări și șanse tot mai mici de a prinde un loc european la finalul sezonului.

Costel Gâlcă a explicat că situația actuală nu ține doar de forma echipei, ci și de unele decizii luate la nivelul conducerii clubului.

Costel Gâlcă, înainte de FC Argeș - Rapid: „Avem șanse foarte mici, dar trebuie să câștigăm”

Rapid a câștigat meciul cu Dinamo din prima etapă a play-off-ului, scor 3-2, însă apoi a urmat o serie de rezultate dezamăgitoare: 6 înfrângeri și o remiză.

„Pentru noi e important acest meci. Pentru că n-am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, în ultimul meci la Cluj n-am putut să șutăm pe spațiul porții.

Dacă în acest meci putem să luăm toate cele trei puncte, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, cu toate că n-am terminat campionatul cum ne așteptam.

E o echipă harnică, agresivă, cum v-am mai spus și în alte rânduri, care dă totul la fiecare meci, care se comportă la fel la fiecare meci.

Pentru mine contează să intrăm, să demonstrăm, să câștigăm, pentru că e important, chiar dacă avem șanse foarte mici. Adevărul e că n-am arătat foarte bine în play-off, așa că nu ne rămâne decât să ne gândim să câștigăm acest meci și următorul, dacă se poate”; a declarat Gâlcă, la conferința de presă.

Întrebat dacă problemele Rapidului țin și de partea mentală, Gâlcă a explicat că situația este mai complexă.

„Problema este mult mai mare, pentru că vine cu mulți accidentați, dacă ne uităm pe bancă sau în afara lotului, cu jucători importanți, care, din punctul meu de vedere, nu s-au gestionat bine. Este un punct foarte important și de aceea arătăm așa în momentul de față.

Îmi doresc foarte mult, le-am spus și la Cluj, și la fiecare meci, îmi doresc să intre cu atitudine să câștigăm meciurile. Dar nu este ușor, pentru că mulți jucători care puteau să fie titulari nu sunt și atunci e foarte greu. Am avut foarte multe accidentări”, a mai spus Gâlcă.

5
este locul ocupat de Rapid în play-off-ul Superligii, cu 32 de puncte. FC Argeș se află pe 6, cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo este pe 4, cu 37 de puncte. Lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte

Costel Gâlcă a explicat problemele Rapidului: „Clubul le știe foarte bine. Le-am spus de multe ori”

Problema accidentărilor a fost ridicată și de Victor Angelescu, președintele Rapidului, care a vorbit recent despre criza din Giulești și despre faptul că echipa a avut, în anumite momente, foarte mulți jucători indisponibili.

Oficialul Rapidului s-a declarat dezamăgit de parcursul echipei, de staff și de jucători.

„Nu, nu. Eu sunt dezamăgit de tot ce s-a întâmplat. Pentru că eu am spus lucruri. Nu le-am spus la conferința de presă, dar în ședințe le-am spus și le știau destul de clar.

Trebuia să luăm niște decizii și, în funcție de astea, să pot să gestionez mai bine situațiile. Nu s-au luat. Nu e vorba de jucători, e vorba de ceea ce s-a făcut până acum.

Dacă vrei să fii profesionist, vrei să te bați la cupe europene, vrei să te bați la campionat, trebuie să iei măsuri indiferent că e la început, pe parcurs sau la sfârșit. Dar trebuie. Și nu s-au luat”, a spus Gâlcă.

Am spus că vine dinainte (n.r. -problema accidentărilor). Clubul le știe foarte bine, eu le-am spus de multe ori, le-am spus și anul trecut. Dacă s-a luat decizia să continuăm așa, e foarte greu. Și acum să vedem rezultatul. Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului

Tehnicianul a oferit și detalii despre starea lui Alex Dobre, unul dintre jucătorii importanți ai giuleștenilor, care a avut probleme medicale.

„E bine, e bine. A făcut două antrenamente, e bine, este în lot. Sperăm să se arate bine și la meci”, a mai declarat tehnicianul.

Gâlcă, despre Cristi Chivu: „E o bucurie pentru toți că a câștigat și a făcut eventul. Merită”

La final, Gâlcă a vorbit și despre succesul lui Cristi Chivu, care a câștigat eventul în Italia cu Inter.

„Felicitări. E un antrenor român, e o bucurie pentru toți că a câștigat și a făcut eventul. Merită și sper să aibă succes în continuare.

Cu siguranță că se vor uita altfel (n.r. - cluburile către antrenorii români). Dar am spus, el a avut o perioadă lungă internațională în afară și îi contează mult și asta”, a mai spus antrenorul român.

