„Câinii” au împlinit 78 de ani Mesajele transmise de FC Dinamo și CS Dinamo: „Ziua în care a început totul”

Publicat: 14.05.2026, ora 13:50
Actualizat: 14.05.2026, ora 17:08
  • Dinamo București a împlinit 78 de ani de la înființare, iar momentul a fost marcat prin mesaje speciale transmise atât de FC Dinamo, echipa din Superliga, cât și de Clubul Sportiv Dinamo.

Clubul a luat naștere pe 14 mai 1948, după fuziunea dintre Unirea Tricolor București și Ciocanul București. Inițial, au existat două echipe: Dinamo A, formată pe structura celor de la Ciocanul, și Dinamo B, provenită din Unirea Tricolor.

Dinamo A a rămas în prima ligă încă din sezonul de debut și a devenit, în timp, echipa bucureșteană cunoscută astăzi. Dinamo B a retrogradat după primul sezon, iar ulterior, după mai multe mutări, a ajuns să devină FCM Bacău.

Mesajul FC Dinamo la 78 de ani de la înființare: „Clubul există astăzi și datorită iubirii suporterilor”

FC Dinamo a publicat un mesaj aniversar în care a amintit de începuturile clubului, de performanțele obținute de-a lungul timpului și de rolul suporterilor în istoria alb-roșiilor.

„14 mai - ziua în care a început totul! În urmă cu 78 de ani se puneau bazele uneia dintre cele mai frumoase povești din fotbalul românesc! Actele care aveau să constituie formarea clubului Dinamo București erau semnate, iar povestea se afla la început de drum.

Au trecut 78 de ani în care clubul a cucerit 18 trofee de campioană, a ridicat de 13 ori Cupa României spre cer, iar Supercupa a fost câștigată de două ori.

Dinamo este prima echipă românească ce a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor Europeni și a oferit fotbalului românesc, dacă nu cea mai valoroasă, una dintre cele mai valoroase echipe din istoria fotbalului românesc, în sezonul 1989-90.

De-a lungul istoriei, Dinamo a fost o pepinieră importantă pentru Echipa Națională a României, zeci de jucători crescuți de clubul nostru reprezentând România pe cea mai mare scenă a fotbalului european și mondial”, a notat clubul din Superliga pe rețelele de socializare.

Alb-roșiii au vorbit și despre rolul fanilor, pe care i-au descris drept o parte esențială a identității clubului.

„Așa cum orice club mare nu poate trăi doar prin performanțele sportive, Dinamo respiră prin suporterii săi! Suporteri care au impresionat pe scena internațională nu doar prin atmosfera pe care o creează pe stadioane, ci mai ales prin scenografiile speciale pe care le-au afișat

Dinamo există astăzi și datorită iubirii suporterilor săi, care-n cele mai întunecate perioade au ținut clubul în viață, iar prin asta au intrat cu adevărat în istorie. La mulți ani, Dinamo! La mulți ani, dinamoviști!”, au mai scris „câinii”.

Clubul din Liga 1 și suporterii traversează o perioadă tensionată, după ce Peluza Sud și Peluza Nord au contestat noua siglă a lui Dinamo și au refuzat să intre pe stadion la meciuri, alegând să susțină echipa din afara arenei.

CS Dinamo, mesaj aniversar cu nume uriașe ale sportului românesc: „Acolo ajung cei mai buni sportivi”

La rândul său, CS Dinamo a publicat un videoclip de aproximativ 10 minute, în care au fost prezentate imagini cu mai multe secții ale clubului, printre care polo, volei, rugby, baschet și înot, dar și cadre cu suporterii.

În material au apărut mai multe nume importante din sportul românesc și din istoria clubului:

  • Ionuț Lupescu, fost fotbalist și președinte de onoare al lui Dinamo
  • Mihai Covaliu, fost campion olimpic și actual președinte al COSR
  • David Popovici, medaliat olimpic și recordmen mondial la înot
  • Vlad Covaliu, campion mondial de juniori la scrimă
  • Elisabeta Lipă, fostă campioană olimpică la canotaj
  • Ștefan Bănică Jr., cântăreț și suporter al echipei
  • Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari sportive din istoria României

Ionuț Lupescu a vorbit despre felul în care Dinamo a fost perceput de-a lungul timpului.

„Acest club a fost construit în așa fel încât locul 2 să fie o mare tragedie. Îmbătrânesc odată cu el, dar istoria clubului e atât de frumoasă, încât, de fiecare dată când se sărbătorește ziua lui Dinamo, toți înflorim și ne bucurăm.

Ca suporter, ori îl iubești, ori îl urăști, pentru că și cei care nu iubeau Dinamo au respectat foarte mult ceea ce s-a întâmplat în clubul sportiv Dinamo, la toate secțiile”, a spus Lupescu.

David Popovici a vorbit despre legătura sa personală cu Dinamo, moștenită din familie.

Tatăl meu, dinamovist convins, mi-a povestit despre cum se ducea el la meciurile lui Dinamo când era mic și știam că aceste culori alb-roșii au fost pasate din generație în generație. Pentru mine, Dinamo înseamnă mai mult decât un club, înseamnă acasă, de aproximativ 5 ani, de când am venit aici. Tot efortul titanic a meritat, pentru că nu e vorba de o bucată de metal, de aur, ci de cea mai mare realizare pe care o poate avea un sportiv. David Popovici

Elisabeta Lipă a amintit momentul în care a ajuns la Dinamo și reputația pe care clubul o avea în sportul românesc.

„Eu am început canotajul la CS Olimpia, iar despre Dinamo am auzit că întotdeauna acolo ajung cei mai buni sportivi”, a spus fosta sportivă

