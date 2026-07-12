Premieră în fotbalul intern Noile reguli din Legile Jocului vor fi aplicate la Supercupa României, la meciul dintre Craiova și U Cluj

Duelul de astăzi dintre Craiova și U Cluj, din Supercupa României, va fi prima partidă internă la care se implementează noile modificări din Legile Jocului.

Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.

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În urmă cu patru zile, Federația Română de Fotbal a anunțat, după seminarul de vară al arbitrilor, care sunt noile reguli care vor fi aplicate în noul sezon al Ligii 1.

Craiova - U Cluj, prima partidă la care vor fi implementate noile modificări din Legile Jocului

Care sunt noile modificări care se vor aplica în Supercupa României:

Jucătorii înlocuiți au la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul. Depășirea acestei limite duce la întârzierea intrării jucătorului de rezervă până la prima întrerupere care are loc după un minut (timp continuu).

Jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren sau provoacă oprirea jocului din cauza unei accidentări vor fi obligați să rămână în afara terenului timp de un minut (timp continuu) după reluarea jocului. Despre această regulă GOLAZO.ro a scris în premieră la începutul lunii.

Sistemul VAR poate interveni în cazul unui cartonaș roșu acordat eronat, în urma unui al doilea galben evident greșit, dar și atunci când un jucător este sancționat din greșeală în locul altuia. Și acordarea incorectă a unei lovituri de colț poate fi corectată rapid, fără a întârzia jocul.

Nu se mai acordă cartonaș galben pentru o tentativa de oprire a unei oportunități clare de înscriere a unui gol, dacă avantajul este aplicat și se înscrie un gol.

Se va utiliza o numărătoare inversă de cinci secunde atunci când un jucător sau o echipă întârzie o aruncare de la margine; dacă se depășește limita de timp, posesia mingii se acordă echipei adverse.

Acoperirea gurii în timp ce un jucător se adresează unui adversar va fi sancționată cu eliminare directă.

Universitatea Craiova a ajuns în Supercupă după ce a reușit eventul, în timp ce Universitatea Cluj participă din postura de vicecampioană a Superligii.

Pentru clujeni ar fi prima Supercupă din palmares și, alături de Cupa cucerită în 1965, ar fi al doilea trofeu major pe care-l câștigă!

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a mai cucerit trofeul o singură dată, în finala 2021 pe care a disputat-o prin câștigarea Cupei României. A fost atunci 0-0 și triumf cu 4-2 la penalty-uri în fața celor de la CFR Cluj.

Doar 12 cluburi au Supercupa României în palmares, scrie frf.ro. Universitatea Cluj ar putea să devină clubul numărul 13, întregind lista laureatelor all-time, în timp ce Universitatea Craiova, cu două trofee, ar egala Dinamo, Astra Giurgiu și Sepsi OSK Sf. Gheorghe pe treapta a doua a podiumului istoric.

Cea mai controversată regulă de la Mondial ajunge în Liga 1

FRF a anunțat că jucătorii care își acoperă gura în timp ce se adresează unui adversar, în situații tensionate, vor fi sancționați cu eliminare directă.

Măsura a fost prezentată de Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, în cadrul seminarului organizat în perioada 5-7 iulie, la Mogoșoaia și Buftea.

Schimbarea vizează comportamentul jucătorilor în momente tensionate și face parte dintr-un set mai amplu de modificări ale Legilor Jocului, menite să crească ritmul partidelor și să facă jocul mai transparent.

Regula a fost aprobată în aprilie de IFAB, la propunerea FIFA, înaintea Campionatului Mondial 2026.

Regula a produs momente controversate la CM 2026. Miguel Almiron, mijlocașul Paraguayului, a fost primul jucător eliminat pentru că și-a acoperit gura în timpul unei confruntări cu un adversar, în meciul cu Turcia.

Ulterior, Piero Hincapie, fundașul Ecuadorului, a fost eliminat în duelul cu Mexic, după un schimb de replici cu Santi Gimenez.

Regula a fost supranumită „Legea Prestianni”, după episodul în care Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a fost acuzat că ar fi ascuns o insultă adresată lui Vinicius Junior, în timpul unui meci din Champions League.

Totuși, regula a fost criticată pentru că diferența dintre o conversație normală, în care un fotbalist vrea să transmită un mesaj discret, și un moment tensionat poate fi greu de stabilit în timp real.

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