Reguli noi în Liga 1 FRF aplică și în România cea mai controversată regulă de la CM 2026 » Ce riscă jucătorii

FRF a anunțat modificările Legilor Jocului pentru sezonul 2026-2027.

Una dintre cele mai discutate reguli de la Campionatul Mondial 2026 va fi aplicată și în prima ligă din România.

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Federația Română de Fotbal a anunțat, după seminarul de vară al arbitrilor, că jucătorii care își acoperă gura în timp ce se adresează unui adversar, în situații tensionate, vor fi sancționați cu eliminare directă.

Cea mai controversată regulă de la Mondial ajunge în Liga 1

Măsura a fost prezentată de Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, în cadrul seminarului organizat în perioada 5-7 iulie, la Mogoșoaia și Buftea.

Schimbarea vizează comportamentul jucătorilor în momente tensionate și face parte dintr-un set mai amplu de modificări ale Legilor Jocului, menite să crească ritmul partidelor și să facă jocul mai transparent.

Regula a fost aprobată în aprilie de IFAB, la propunerea FIFA, înaintea Campionatului Mondial 2026.

Regula a produs momente controversate la CM 2026. Miguel Almiron, mijlocașul Paraguayului, a fost primul jucător eliminat pentru că și-a acoperit gura în timpul unei confruntări cu un adversar, în meciul cu Turcia.

Ulterior, Piero Hincapie, fundașul Ecuadorului, a fost eliminat în duelul cu Mexic, după un schimb de replici cu Santi Gimenez.

Regula a fost supranumită „Legea Prestianni”, după episodul în care Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a fost acuzat că ar fi ascuns o insultă adresată lui Vinicius Junior, în timpul unui meci din Champions League.

Totuși, regula a fost criticată pentru că diferența dintre o conversație normală, în care un fotbalist vrea să transmită un mesaj discret, și un moment tensionat poate fi greu de stabilit în timp real.

Celelalte modificări din regulament vizează în special tragerile de timp

Pe lângă regula eliminării directe pentru jucătorii care își acoperă gura în timp ce se adresează unui adversar, Liga 1 va avea din noul sezon mai multe modificări menite să reducă tragerile de timp.

Una dintre cele mai importante schimbări privește înlocuirile.

10 secunde va avea la dispoziție jucătorul schimbat pentru a părăsi terenul, din momentul în care este afișată tabela de schimbare sau arbitrul semnalizează înlocuirea. Dacă depășește limita, rezerva nu va putea intra imediat, ci doar la prima întrerupere după ce trece un minut de joc efectiv de la reluarea partidei

O altă modificare vizează jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren. În general, aceștia vor fi obligați să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea jocului. Despre această regulă GOLAZO.ro a scris în premieră în urmă cu o săptămână.

Măsura are rolul de a limita simulările și opririle tactice ale partidelor, mai ales în momentele în care o echipă încearcă să rupă ritmul adversarului.

Schimbări apar și la VAR. Arbitrajul video va putea interveni în cazul unui cartonaș roșu acordat după un al doilea galben evident greșit, dar și atunci când un jucător este sancționat din greșeală în locul altuia.

În plus, competițiile pot permite intervenția VAR și la o lovitură de colț acordată greșit, dar doar dacă faza poate fi verificată rapid, fără ca jocul să fie întârziat.

Va exista și o numărătoare inversă vizibilă de cinci secunde în cazul aruncărilor de la margine întârziate. Dacă jucătorul nu repune mingea în joc în acest interval, posesia va fi acordată echipei adverse.

Tot din noul sezon, fotbalul românesc va beneficia de un HUB VAR la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

De acolo, arbitrii vor analiza fazele din competițiile interne. Măsura apropie Superliga de modelul folosit în marile campionate europene, unde arbitrajul video este operat din centre centralizate.

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