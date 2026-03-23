Cristi Balaj (54 de ani), fostul arbitru FIFA, a comentat afirmațiile făcute de Răzvan Burleanu (41 de ani) despre Istvan Kovacs (41 de ani).

Președintele FRF a spus că centralul din Carei rămâne cel mai bun arbitru român din istorie, în ciuda controverselor apărute după derby-ul Rapid - Dinamo 3-2.

Cristi Balaj îl contrazice pe Răzvan Burleanu: „Nicolae Rainea e numărul 1”

Chestionat pe această temă, Cristi Balaj l-a contrazis pe Burleanu. Acesta susține că, în opinia sa, Nicolae Rainea este cel mai valoros arbitru român din toate timpurile.

„Părerea mea e, conform palmaresului, dacă ar fi să fac un clasament, Nicolae Rainea e numărul 1.

În schimb, ajungem la discuția pe care am avut-o uneori, când ne întrebam care a fost cel mai mare fotbalist. Dobrin, Balaci, Hagi? E greu”, a spus Cristi Balaj, citat de fanatik.ro.

Spre deosebire de Istvan Kovacs, Nicolae Rainea a condus partide la trei turnee finale de Campionat Mondial (1974, 1978, 1982) și o finală de Campionat European (1980).

Legendarul arbitru s-a stins din viață pe 1 aprilie 2015, la vârsta de 81 de ani.

Comparația CV-urilor - Rainea vs Kovacs

Performanță RAINEA KOVACS Finală de Campionat European 1 - Prezențe la CM cu meciuri arbitrate 3 - Finală de Champions League 1 1 Supercupa Europei 1 1 Alte finale de cupe europene 2 2

Ce a declarat Răzvan Burleanu despre Istvan Kovacs

„Referitor la Istvan Kovacs, din punctul meu de vedere, și înainte de acest derby, și după el, va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie.

Este primul arbitru care a arbitrat trei finale de competiții europene intercluburi”, a declarat Răzvan Burleanu.

Ulterior, președintele FRF a fost întrebat și despre diferențele evidente dintre prestațiile lui Istvan Kovacs în Liga 1 și cele din Liga Campionilor.

„Depinde pe cine întrebați, fiindcă întotdeauna când se termină un meci, cei care se consideră dezavantajați vor da vina pe arbitru, în timp ce ceilalți tac. Dacă se poate spune în felul acesta.

În același timp, aș vrea să fiu foarte clar în câteva direcții. În primul rând, ca președinte al Federației Române de Fotbal nu voi vorbi niciodată despre un meci sau despre performanța unuia dintre arbitri. De ce?

Fiindcă acest lucru ar presupune în primul rând o imixtiune pe care aș face-o, aș avea-o în ceea ce înseamnă arbitrajul românesc. De aceea, practic, acesta este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor”, a adăugat Burleanu.

