„N-au luat asta în considerare" Cristi Balaj a analizat faza controversată din CFR Cluj - U Craiova + Despre Bîrsan: „Asta a făcut în 95% din situații"
„N-au luat asta în considerare" Cristi Balaj a analizat faza controversată din CFR Cluj - U Craiova + Despre Bîrsan: „Asta a făcut în 95% din situații"

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 15:54
  • CFR CLUJ - U CRAIOVA 0-0. Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru FIFA și fost președinte al grupării din Gruia, a vorbit despre cea mai controversată fază a partidei.

În minutul 51, Adrian Rus a respins cu cotul balonul șutat de Andrei Cordea, iar fotbaliștii de la CFR au cerut penalty.

După ce intervenția a fost analizată în camera VAR timp de 5 minute, Istvan Kovacs a semnalizat o poziție de ofsaid la Lorenzo Biliboc, la faza premergătoare hențului.

Cristi Balaj, despre ofsaidul din CFR - U Craiova: „Arbitrul nu a luat asta în considerare”

Fostul arbitru și conducător în Gruia consideră că CFR Cluj ar fi trebuit să primească penalty. În opinia sa, la faza premergătoare, Lorenzo Biliboc nu se afla în ofsaid.

„La ofsaid am văzut o linie trasă, pentru că mi-a fost greu să depistez dacă sunt două. Pare, într-adevăr, uitându-ne atenți că linia roșie iese puțin înspre poartă de sub linia albastră sau deasupra, dar pare o mică parte a liniei roșii că se vede.

E greu să iei o asemenea decizie atâta timp cât liniile indiscutabil au fost trase pe la picioarele celor doi jucători: Biliboc, un jucător scund, și Romanchuk, un jucător înalt, de peste 1,93 m.

De ce spun acest lucru? Dacă liniile au fost trase pe la picioare doar este greșit, întrucât se vede clar că jucătorul oltenilor a fost aplecat înspre poarta proprie.

Ori, cu cât un jucător este mai înalt, în situația în care se apleacă, cu atât o proiecție a umărului sau a capului este mai îndepărtată de propria sa gheată sau picior.

Și dacă avem o linie care se confundă pentru că sunt suprapuse și au fost trase la nivelul ghetei, indiscutabil partea superioară a lui Romanchuk a fost mai aproape de propria poartă și atunci am fi avut, dacă se trăgea o proiecție la nivelul superior al umărului, o diferență mare între cele două linii.

Exact (n.r. - Romanchuk l-a scos din ofsaid pe Biliboc). Sunt convins că arbitrul nu a luat în considerare acest lucru. Nu a trasat linie, o proiecție de la umărul lui Romanchuk. Acea linie, 100%, ar fi anulat poziția de ofsaid care, pare așa, că la cât de mult au stat, au căutat să o găsească”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Cristi Balaj, despre prestația lui Bîrsan: „E o istorie veche”

Întrebat despre prestația lui Marcel Bîrsan, arbitrul care s-a aflat în camera VAR, Cristi Balaj a declarat:

„(n.r. - Bîrsan a fost la VAR) Știu și mă opresc. E o istorie veche. Bîrsan nu e un arbitru slab. Nu e vina lui. Nu el face delegările. S-a nimerit să aibă mult prea multe greșeli.

În 95% din situații, și sunt multe, din păcate a făcut greșeli impardonabile și suficiente pentru a stabili rezultatul din teren. Nu (n.r. - în favoarea Craiovei), nu vreau eu să spun acest lucru pentru că ar însemna să punem într-o lumină greșită pe Craiova.

Acolo sunt oameni profesioniști. Craiova are tot meritul pentru a fi în fruntea clasamentului. Craiova a ajuns pe primul loc doar pentru faptul că a avut un joc mai bun decât al celorlalte echipe”, a mai spus fostul arbitru FIFA.

Este un ofsaid eronat. Este greșit. Romanchuk, fiind aplecat înspre propria poartă, avea 100% umărul mai aproape de propria poartă Cristian Balaj, fost arbitru și fost președinte CFR Cluj

