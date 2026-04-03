 Dezbatere aprinsă pe tema Lucescu - FRF Cătălin Țepelin și Ilie Dumitrescu, opinii divergente despre cum ar fi trebuit gestionată situația selecționerului de către federație
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 21:34
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 21:34
  • Cătălin Țepelin, redactorul-șef al GOLAZO.ro, și Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual oficial al Federației Române de Fotbal, au avut o discuție în contradictoriu în platoul Digi Sport.
  • Dezbaterea a pornit de la situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) și de la felul în care a fost gestionată aceasta de FRF.

Astăzi, Mircea Lucescu trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

Cătălin Țepelin și Ilie Dumitrescu, opinii divergente despre cum ar fi trebuit gestionată situația lui Mircea Lucescu

La începutul discuției, Ilie Dumitrescu a declarat că fostul selecționer, care a petrecut o mare parte din 2026 în spital, se află acum într-o situație stabilă.

„Starea lui este stabilă în momentul de față. A trecut printr-o încercare destul de complicată. Eu știu ce s-a întâmplat și duminică, la evenimentul nefericit, un minut și ceva a fost fără puls.

Cumva ne așteptam cu toții ca astăzi să fie externat și, în același timp, i s-a propus să rămână în federație, cu o funcție importantă, încât să poată să ajute fotbalul românesc.

Trebuie să îi fim recunoscători pentru că a stat alături de echipa națională în meciul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu, inițial, în platoul Digi Sport.

După această intervenție, Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro și realizatorul emisiunii „Fotbal Club”, a ridicat întrebarea dacă Mircea Lucescu ar fi trebuit să se afle pe bancă la partida cu Turcia, pierdută cu 0-1, în preliminariile barajului pentru CM 2026.

Radu Naum: Aici sunt niște discuții de făcut. Ar fi trebuit să rămână, date fiind condițiile de sănătate pe care le cunoaștem toți, dar ne facem că nu le cunoaștem?

Ilie Dumitrescu: El a primit acceptul medicului că poate să participe la cele două evenimente. Nu a fost alegerea sută la sută a lui, s-a consultat și i s-a dat ok-ul.

Cătălin Țepelin: Aș apăsa încă o dată pe atitudinea superficială, fricoasă a Federației. Răzvan Burleanu n-a avut curajul să ia decizia retragerii lui Mircea Lucescu în ianuarie.

Ilie Dumitrescu: Crede-mă că sunt în interior și vreau să spun că a fost un dialog deschis, în care, în primul rând, s-a pus situația lui medicală, care este cea mai importantă, dar nu poți să-i iei dreptul și să-i tai dorința.

Existau declarații contra federației și dacă se renunța la Mircea Lucescu. Federația a fost pregătită să aibă reacție și soluție dacă domnul Mircea Lucescu renunța la echipa națională. Inevitabil, trebuie să fii pregătit.

Cătălin Țepelin: În ianuarie, când noi, la GOLAZO.ro, am scris prima dată despre faptul că Lucescu are o problemă gravă de sănătate, am fost acoperiți cu comunicate care ne îndemnau la liniște și ne spuneau că exagerăm.

Ilie Dumitrescu: Nu ți se pare că diagnosticul din Belgia a fost diferit față de cel din România? Ce interes ar avea Federația Română de Fotbal să vină cu informații fake news asupra sănătății unui om? Nu federația dă diagnosticul. Este bizar să discutăm că federația ar da un diagnostic.

Cătălin Țepelin: FRF ar fi trebuit să-și asume o decizie fermă, chiar și peste voința lui Lucescu, pentru că, dacă noi, ca ziariști, am putut afla diagnosticele lui Mircea Lucescu, sunt convins că și Răzvan Burleanu putea afla cât de complicată este situația medicală și, în consecință, să fi făcut totul pentru a-l retrage pe Lucescu, spre binele lui.

Ilie Dumitrescu: Ar trebui să acuzăm medicii care au dat ok-ul, federația, familia și inclusiv pe Mircea Lucescu, că a continuat. De când s-a dat verdictul din Belgia, discuția a fost una deschisă, bazată pe încredere și nimeni nu și-a dorit să ajungă în situația asta.

Cătălin Țepelin: Gândiți-vă că, la fotbal, când un fotbalist se lovește la cap, arbitrul este obligat să întrerupă jocul, chiar dacă fotbalistul îi strigă „sunt bine”. Iar Federația, știind ce diagnostic grav are Lucescu, n-a avut curaj să-l convingă să renunțe sau n-a avut priceperea managerială să găsească un alt antrenor.

Ilie Dumitrescu: Sută la sută că federația era pregătită. Inevitabil, trebuie să ai o soluție dacă Mircea Lucescu nu îți dădea acceptul că vrea să mai continue. Tu ce faci când ești tu ca președinte și ești față în față cu antrenorul? Discuți.

Domnul Mircea Lucescu merge mai departe, ducem până la capăt această campanie de calificare. Și eu spuneam că, dacă găsiți pe altul, la nevoie, mă dau la o parte. Dacă nu, nu, nu mă dau. Ai găsit? Dacă Mircea Lucescu ieșea public și spunea: „Domne, găsiți soluția, că eu nu mai pot”.

Cătălin Țepelin: Mircea Lucescu n-a dat o declarație publică vreme de două luni, era un om slăbit, în suferință. Cum putea să iasă public?

Ilie Dumitrescu: Eu nu cred că Mircea Lucescu a fost și a spus că nu mai poate. Îl cunosc. Și-a dorit atât de mult să își îndeplinească misiunea asta, încât, dacă dânsul nu era sută la sută convins că poate să facă lucrul ăsta, nu participa la eveniment. Tu nu poți să te gândești la alt antrenor. Nu poți să contactezi alt antrenor.

Ei aveau planul A, bineînțeles, aveam planul B pregătit.
Federația era pregătită dacă domnul Mircea Lucescu renunța. I-a respectat dorința, pentru că e normal ca un antrenor care a condus o campanie în Liga Națiunilor și campania de calificări pentru Mondial să-și ducă misiunea până la capăt.

