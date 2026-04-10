„Nu puteam ține pasul, luam notițe” Impactul lui Lucescu asupra lui Rădoi: „Un privilegiu să învăț de la el” » De ce crede că Il Luce e de neegalat

Mirel Rădoi (45 de ani) a prefațat partida cu Oțelul Galați din etapa #4 a play-out-ului Ligii 1, însă a vorbit pe larg și despre decesul lui Mircea Lucescu.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, la Arena Naționala, iar marele antrenor a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Mirel Rădoi: „Nu mai puteam să țin ritmul și îmi luam notițe”

Antrenorul de la FCSB a început să enumere sfaturile primite și motivele pentru care performanțele lui Mircea Lucescu nu pot fi atinse în prezent.

„Cine n-ar fi fost afectat, sincer? Trebuie să ne uităm ce a însemnat Mircea Lucescu. Eu am avut onoarea și privilegiul de a sta cu dânsul la masă, de a discuta despre fotbal înainte de a ajunge la barajul cu Islanda (n.r. - pentru calificarea la Euro 2020).

Deci, din punctul ăsta de vedere, puține persoane sunt norocoase ca mine, să stea la masă și cu Mircea Lucescu, și cu Răzvan Lucescu, cum am avut eu posibilitatea de a învăța de la ambii.

Și cred că ar fi fost mult mai interesant să vedem un film Netflix despre cariera lui Mircea Lucescu, pentru că ar fi rămas mult mai multe informații decât avem în acest moment despre ceea ce a însemnat cu adevărat Mircea Lucescu.

Acum putem să ne uităm pe articole, putem să vedem ceva din arhivă, dar nu putem să avem cu adevărat acele informații pe care dânsul le avea. A durat, să zic, cred că maxim două ore acea ședință. Eram cu nea Mihai (n.r. - Stoichiță) și a reușit să ne spună despre echipa națională a Islandei. Și cea mare, și cea Under 21. Deja știa informația.

A reușit să ne spună cum e să ai nepoți, ce înseamnă să fii antrenor de echipă de club, ce înseamnă să fii antrenor de echipă națională. Și multe dintre ele le am notate acasă, pentru că, la un moment dat, nu puteam să mai țin ritmul și le scriam la notițe. Și i-am zis: «Să nu credeți că vorbesc cu altcineva pe telefon, pur și simplu îmi iau notițe». Și le am acasă.

Din păcate, trecem prin momentele astea și v-am spus de ce-mi pare rău cel mai mult. Pentru că în momentul ăsta nu poate să mai spună nimănui conoștințele pe care le-a avut despre fotbal.

Noi, acum, apăsăm un singur buton și avem tot raportul printat. Când s-a apucat dânsul de această meserie, avea patru profesori în tribună care, pur și simplu, cu un creion și o foaie, își notau pasele bune, pasele greșite, pasele în față, pasele în spate.

Noi nu suntem în stare, în momentul ăsta, să luăm niște date, să putem să antrenăm, așa cum dânsul o făcea, în momentul ăla, cu patru profesori, cu un creion și o foaie. Deci, gândiți-vă cât de mare a fost dânsul și unde suntem noi după patruzeci și ceva de ani”, a declarat Rădoi la conferință.

Mirel Rădoi: „Să lucrezi cu oamenii cu care a lucrat dânsul mi se pare imposibil”

În plus, Rădoi este fascinat de modul în care „Il Luce” a reușit să se impună în Ucraina, în colaborare cu președinții și patronii cluburilor pe care le-a pregătit.

„E ceva fabulos. Gândiți-vă cum e să reușești să lucrezi cu oamenii cu care a lucrat dânsul și să-i faci să fie conștienți că trebuie să dea, în Ucraina, 10 milioane pe un jucător ca să-l vândă cu 30. Adică numai aici câtă muncă de lămurire. Și oamenii ăia la ce nivel erau, toți multimiliardari.

Numai aici, lăsând toate celelalte deoparte, să poată să îi facă să fie conștienți mi se pare ceva... Pentru mine, în momentul ăsta, aproape imposibil”, mai subliniat Rădoi.

