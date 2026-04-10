„Nu puteam ține pasul, luam notițe” Impactul lui Lucescu asupra lui Rădoi: „Un privilegiu să învăț de la el” » De ce crede că Il Luce e de neegalat

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 18:40
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 18:40
  • Mirel Rădoi (45 de ani) a prefațat partida cu Oțelul Galați din etapa #4 a play-out-ului Ligii 1, însă a vorbit pe larg și despre decesul lui Mircea Lucescu.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, la Arena Naționala, iar marele antrenor a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

„Până nu înțelegem asta...” Mirel Rădoi, după ce Becali a anunțat că ia în calcul să se retragă din fotbal: „E supărat...”
Citește și
„Până nu înțelegem asta...” Mirel Rădoi, după ce Becali a anunțat că ia în calcul să se retragă din fotbal: „E supărat...”
Citește mai mult
„Până nu înțelegem asta...” Mirel Rădoi, după ce Becali a anunțat că ia în calcul să se retragă din fotbal: „E supărat...”

Mirel Rădoi: „Nu mai puteam să țin ritmul și îmi luam notițe”

Antrenorul de la FCSB a început să enumere sfaturile primite și motivele pentru care performanțele lui Mircea Lucescu nu pot fi atinse în prezent.

„Cine n-ar fi fost afectat, sincer? Trebuie să ne uităm ce a însemnat Mircea Lucescu. Eu am avut onoarea și privilegiul de a sta cu dânsul la masă, de a discuta despre fotbal înainte de a ajunge la barajul cu Islanda (n.r. - pentru calificarea la Euro 2020).

Deci, din punctul ăsta de vedere, puține persoane sunt norocoase ca mine, să stea la masă și cu Mircea Lucescu, și cu Răzvan Lucescu, cum am avut eu posibilitatea de a învăța de la ambii.

Și cred că ar fi fost mult mai interesant să vedem un film Netflix despre cariera lui Mircea Lucescu, pentru că ar fi rămas mult mai multe informații decât avem în acest moment despre ceea ce a însemnat cu adevărat Mircea Lucescu.

Acum putem să ne uităm pe articole, putem să vedem ceva din arhivă, dar nu putem să avem cu adevărat acele informații pe care dânsul le avea. A durat, să zic, cred că maxim două ore acea ședință. Eram cu nea Mihai (n.r. - Stoichiță) și a reușit să ne spună despre echipa națională a Islandei. Și cea mare, și cea Under 21. Deja știa informația.

A reușit să ne spună cum e să ai nepoți, ce înseamnă să fii antrenor de echipă de club, ce înseamnă să fii antrenor de echipă națională. Și multe dintre ele le am notate acasă, pentru că, la un moment dat, nu puteam să mai țin ritmul și le scriam la notițe. Și i-am zis: «Să nu credeți că vorbesc cu altcineva pe telefon, pur și simplu îmi iau notițe». Și le am acasă. 

Din păcate, trecem prin momentele astea și v-am spus de ce-mi pare rău cel mai mult. Pentru că în momentul ăsta nu poate să mai spună nimănui conoștințele pe care le-a avut despre fotbal. 

Noi, acum, apăsăm un singur buton și avem tot raportul printat. Când s-a apucat dânsul de această meserie, avea patru profesori în tribună care, pur și simplu, cu un creion și o foaie, își notau pasele bune, pasele greșite, pasele în față, pasele în spate.

Noi nu suntem în stare, în momentul ăsta, să luăm niște date, să putem să antrenăm, așa cum dânsul o făcea, în momentul ăla, cu patru profesori, cu un creion și o foaie. Deci, gândiți-vă cât de mare a fost dânsul și unde suntem noi după patruzeci și ceva de ani”, a declarat Rădoi la conferință.

Mirel Rădoi: „Să lucrezi cu oamenii cu care a lucrat dânsul mi se pare imposibil”

În plus, Rădoi este fascinat de modul în care „Il Luce” a reușit să se impună în Ucraina, în colaborare cu președinții și patronii cluburilor pe care le-a pregătit.

„E ceva fabulos. Gândiți-vă cum e să reușești să lucrezi cu oamenii cu care a lucrat dânsul și să-i faci să fie conștienți că trebuie să dea, în Ucraina, 10 milioane pe un jucător ca să-l vândă cu 30. Adică numai aici câtă muncă de lămurire. Și oamenii ăia la ce nivel erau, toți multimiliardari.

Numai aici, lăsând toate celelalte deoparte, să poată să îi facă să fie conștienți mi se pare ceva... Pentru mine, în momentul ăsta, aproape imposibil”, mai subliniat Rădoi.

La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
Superliga
17:52
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
Citește mai mult
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Liga Campionilor
16:05
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Știrile zilei din sport
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Nationala
10.04
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Citește mai mult
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Special
10.04
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Citește mai mult
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Special
10.04
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Citește mai mult
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Diverse
10.04
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Citește mai mult
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:59
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
23:52
Vești proaste pentru Rapid Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
Vești proaste pentru Rapid  Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
22:56
„La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie” Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
 „La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie” Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
00:05
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Top stiri
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
Nationala
10.04
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
Citește mai mult
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
Superliga
10.04
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
Citește mai mult
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Liga Campionilor
10.04
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile
B365
08.04
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile
Citește mai mult
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile

