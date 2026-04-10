Omagiu pentru Il Luce Pisa îl va comemora pe legendarul antrenor, la partida cu AS Roma

- Jucătorii celor de la Pisa vor evolua cu banderole negre pe braț la partida cu AS Roma, în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu.
Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.
Azi, fostul selecționer a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.
Pisa, omagiu pentru Mircea Lucescu la partida cu AS Roma
După trecerea în neființă a legendarului antrenor, cei de la Pisa vor evolua cu banderole negre pe braț la partida cu AS Roma, meci care se va disputa pe Stadio Olimpico.
Pisa a fost prima echipă pe care Il Luce a antrenat-o în Italia, în stagiunea 1990/1991, acesta fiind și ultimul sezon pe care gruparea din Toscana la jucat în Serie A, înainte de promovarea din vara anului trecut.
După aventura la Pisa, Lucescu le-a mai antrenat în Italia pe Brescia, Reggiana și Inter Milano.
Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României
Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.
De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).
Trofeele câștigate de Mircea Lucescu
- Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
- Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
- Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
- Beșiktaș - 1 titlu (2003)
- Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
- Zenit - 1 Supercupă (2016)
- Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).
Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.