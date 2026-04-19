Gâlcă nu glumește Decizia luată de antrenorul de la Rapid în privința lui Dobre, pentru derby-ul cu U Craiova

U CRAIOVA - RAPID. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a luat o decizie radicală în ceea ce îl privește pe Alex Dobre (27 de ani).

Dobre a avut o ieșire în momentul în care a fost înlocuit în minutul 59 al partidei Rapid - Argeș (0-0).

La finalul meciului, atacantul a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.

U CRAIOVA - RAPID. Alex Dobre, doar rezervă în Bănie

Deposedat de banderola de căpitan, după afirmațiile declarațiile făcute în urmă cu o săptămână, Dobre a primit o nouă lovitură din partea lui Constantin Gâlcă.

Antrenorul giuleștenilor nu a ținut cont de faptul că atacantul este cel mai bun marcator al Rapidului din acest sezon și a decis să-l lase pe acesta pe banca de rezerve la meciul cu Craiova.

„Dobre face parte din lot, vom vedea dacă va fi utilizat”, a spus Gâlcă înainte de meci, la Prima Sport.

15 goluri a marcat Dobre în acest sezon pentru Rapid

De asemenea, banderola a ajuns pe brațul lui Răzvan Onea (27 de ani), cel care era primul căpitan al Rapidului înainte de a-i fi acordată această responsabilitate lui Dobre.

FOTO. Ieșirea nervoasă a lui Dobre din meciul cu FC Argeș

U Craiova - Rapid, echipele de start

Universitatea Craiova : L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Baiaram

Rezerve : Glodean, Goga, Mogoș, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Barbu

Antrenor Filipe Coelho

Filipe Coelho Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Grameni - Moruțan, Koljic, Petrila

Rezerve : Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Popa, Hromada, Talisson, Dobre, Hazrollaj, Paraschiv, Burmaz

Antrenor Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Arbitru: Szabolcs Kovacs, Asistenți: Mihai Marica și George Neacșu, VAR Cătălin Popa, AVAR: Cristina Trandafir

Stadion: „Ion Oblemenco", Craiova

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 4 36 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 4 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

