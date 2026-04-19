Gâlcă nu glumește Decizia luată de antrenorul de la Rapid în privința lui Dobre, pentru derby-ul cu U Craiova

- U CRAIOVA - RAPID. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a luat o decizie radicală în ceea ce îl privește pe Alex Dobre (27 de ani).
Dobre a avut o ieșire în momentul în care a fost înlocuit în minutul 59 al partidei Rapid - Argeș (0-0).
La finalul meciului, atacantul a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.
U CRAIOVA - RAPID. Alex Dobre, doar rezervă în Bănie
Deposedat de banderola de căpitan, după afirmațiile declarațiile făcute în urmă cu o săptămână, Dobre a primit o nouă lovitură din partea lui Constantin Gâlcă.
Antrenorul giuleștenilor nu a ținut cont de faptul că atacantul este cel mai bun marcator al Rapidului din acest sezon și a decis să-l lase pe acesta pe banca de rezerve la meciul cu Craiova.
„Dobre face parte din lot, vom vedea dacă va fi utilizat”, a spus Gâlcă înainte de meci, la Prima Sport.
De asemenea, banderola a ajuns pe brațul lui Răzvan Onea (27 de ani), cel care era primul căpitan al Rapidului înainte de a-i fi acordată această responsabilitate lui Dobre.
U Craiova - Rapid, echipele de start
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Glodean, Goga, Mogoș, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Barbu
- Antrenor Filipe Coelho
- Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Grameni - Moruțan, Koljic, Petrila
- Rezerve: Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Popa, Hromada, Talisson, Dobre, Hazrollaj, Paraschiv, Burmaz
- Antrenor Constantin Gâlcă
- Arbitru: Szabolcs Kovacs, Asistenți: Mihai Marica și George Neacșu, VAR Cătălin Popa, AVAR: Cristina Trandafir
- Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|5
|39
|2
|U Craiova
|4
|36
|3
|CFR Cluj
|5
|34
|4
|Rapid
|4
|32
|5
|Dinamo
|5
|31
|6
|FC Argeș
|5
|30