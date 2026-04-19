Kanye West, interzis Fosta adversară a celor de la FCSB a anulat concertul rapperului american:  „Avem niște valori”

FC Basel, fosta adversară din Europa League a campioanei FCSB, a anunțat anularea concertului rapperului american Kanye West (48 de ani), cunoscut acum ca „Ye”.

Evenimentul urma să aibă loc în luna iunie, pe stadionul St. Jakob-Park, arena campioanei Elveției.

Reprezentanții clubului au precizat că sunt deschiși să găzduiască pe stadion concerte și alte evenimente, însă fiecare cerere este evaluată cu atenție înainte de a fi aprobată.

După mai multe evaluări, FC Basel a ajuns la concluzia că rapperul american nu face cinste valorilor clubului.

„În principiu, FC Basel este foarte interesat să utilizeze mai des Stadionul St. Jakob-Park pentru concerte și evenimente în viitor, iar noi analizăm cu atenție astfel de solicitări. Și în acest caz, FCB a primit o solicitare și a analizat-o.

Cu toate acestea, după o analiză aprofundată, am decis să nu dăm curs proiectului, întrucât, în conformitate cu valorile noastre, nu putem oferi o platformă artistului în cauză în acest context”, au spus reprezentanții clubului elvețian, potrivit The Athletic.

Adidas, Balenciaga, Def Jam, Vogue, JPMorgan și GAP se numără printre companiile care au întrerupt colaborarea cu West în ultimii ani, după remarcile antisemite și declarațiile pro-naziste din trecut ale cântărețului.

De asemenea, decizia campioanei din Țara Cantoanelor vine după o perioadă în care mai multe concerte ale lui West au fost anulate sau restricționate.

Pe 7 aprilie a fost confirmată anularea unui concert din cadrul festivalului Wireless din Marea Britanie, după ce autoritățile britanice au decis să îi interzică accesul artistului în țară. În aceeași zi, o sală de spectacole din Polonia a renunțat la show-ul programat al lui Kanye West.

Totodată, un concert din Marsilia a fost suspendat temporar, după ce ministrul de Interne al Franței a sugerat că evenimentul ar trebui anulat.

