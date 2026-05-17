„Nu suntem toți proști, iar tu deștept” Marius Șumudică, atac la Gâlcă: „De ce n-ai ieșit să spui că nu-l vrei?!”

Marius Șumudică (55 de ani), fost jucător și antrenor la Rapid, l-a atacat pe Constantin Gâlcă (54 de ani), actualul tehnician al giuleștenilor.

Rapid a avut un play-off de coșmar. Giuleștenii au câștigat un singur meci, chiar primul, cel cu Dinamo. De atunci au înregistrat șase înfrângeri și două remize, rezultate care au dus la o atmosferă tensionată în interiorul clubului.

Marius Șumudică, atac la Constantin Gâlcă: „Mă deranjează. Când nu sunt rezultate, conducerea e de vină”

Fostul antrenor de la Rapid l-a criticat pe Gâlcă după meciul cu FC Argeș, scor 2-2, pentru ieșirile sale publice la adresa conducerii, dar și pentru numărul foarte mare de accidentări cu care se confruntă echipa.

„Ai 2-0, nu stau să intru în detalii tactice și schimbările care au fost făcute, că nu e frumos să vorbesc despre lucrurile astea.

Dar mă deranjează, atâta timp cât tu, ca antrenor, în momentul în care sunt rezultate, totul e extraordinar, iar când nu mai sunt rezultate, conducerea e de vină, am avut accidentați...

Păi, de ce ai, mă, 11 accidentați? De ce tu, ca antrenor, ai 11 accidentați? A, vrei să dai în doctor acum, că doctorul nu ți-a recuperat sau nu știu...

Hai să spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta a lucrat în Arabia Saudită la un nivel cu jucători de zeci de milioane de euro. Rivas îl cheamă.

Este numărul 1 în România pe medicină sportivă. Pot să-mi spună mie orice, am lucrat 21 de ani, n-am nicio treabă cu omul, nu l-am adus eu. Eu, când mi-a fost prezentat, am fost cel mai bucuros om”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Cum să acuzi doctorul că tu ai 11 accidentați? Păi acuză-ți, bă, staff-ul! Acuză-ți, bă băiatule, preparatorul fizic. Cum să ai 11 accidentați, în condițiile în care tu nu joci din trei în trei zile? Marius Șumudică

Marius Șumudică: „Nu suntem toți proști, iar tu ești deștept”

Șumudică a continuat atacurile la adresa lui Gâlcă, declarând că nu conducerea este de vină, ci echipa tehnică:

„Chiar suntem dobitoci cu toții? Ne mințim în față? În momentul în care a venit Moruțan, indiferent de ce s-a întâmplat cu Moruțan până acum, ai avut timp să îl pregătești pe Moruțan?

Ok, n-a fost perioadă de pregătire. Dar un jucător calitativ trebuie să crească de la joc la joc. Când a venit Moruțan la Rapid, de ce n-ai spus, Gâlcă, că eu nu-l vreau pe Moruțan? De ce n-a ieșit Gâlcă?

Bă, când ți-a venit Paraschiv, de ce n-ai ieșit și să spui că nu-l vrei pe Paraschiv? Și acuma cine-i de vină? Conducerea clubului, că ți-a adus doi jucători pe care s-au plătit și bani și s-au plătit salarii destul de mari? Despre ce vorbim?

Conducerea i-a adus Moruțan și Paraschiv. Ce altceva să-ți aducă la momentul respectiv, în iarnă? În iarnă e cel mai greu să iei jucători”.

Păi, stai, noi suntem proști toți, ne asumăm. Bergodi e prost, Șumudică e prost, Mutu e prost, ăla e prost și tu ești deștept, tu ești cel mai bun antrenor, tu ești singurul care n-ai fost înjurat, tu ești singurul căruia nu i s-a strigat demisia, tu ești singurul care nu știu ce. Păi, tu ești singurul care ai fost susținut. Nu ți-a băgat nimeni jucători pe gât, nu ți-a făcut nimeni nimic Marius Șumudică

În acest moment, Rapidul ocupă locul #5 în play-off, fără șanse de a mai putea ajunge în cupele europene.

