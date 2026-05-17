Bayern, ca FCSB VIDEO. Campioana Germaniei a fost  victima unei farse din partea rivalei, la sărbătoarea de titlu

Fanii celor de la TSV 1860 Munchen le-au făcut o farsă rivalilor de la Bayern chiar în momentul în care aceștia sărbătoreau alături de suporteri un nou titlu câștigat în Bundesliga, în celebra piață Marienplatz.

Campioană a Germaniei pentru a 35-a oară în istorie, Bayern a păstrat tradiția și s-a întors la locul tradițional de sărbătorire a titlului, la Primăria din Marienplatz.

Bayern, sabotată de fanii rivalei din oraș

În momentul în care jucătorii prezentau trofeul fanilor prezenți, un banner anti-Bayern, în forma logo-ului bavarezilor, a apărut în mijlocul mulțimii.

Majoritatea suporterilor au crezut că a fost ceva pus la cale chiar de oficialii favoriților, dar lucrurile nu au stat deloc așa.

Pe banner, era afișat mesajul: „FC Bayern Hurensohne”, tradus: „FC Bayern, fii de curve”.

An anti-Bayern banner in the form of a Bayern logo, but reads: 'FC Bauern H*rensöhne' was displayed at Marienplatz during today's title celebration. It was even shown on the club's channel. 1860 Munich fans are reportedly behind this action

pic.twitter.com/0WchzRUYAC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2026

În spatele acestei acțiuni s-au aflat fanii rivalilor de la TSV 1860 Munchen. De altfel, numărul 1860 era vizibil pe banner.

Momentul cu pricina a fost difuzat chiar pe canalul oficial al celor de la Bayern Munchen.

Bayern Munchen, ca FCSB

Întâmplarea aduce aminte de una dintre cele mai mari farse din istoria fotbalului românesc.

Pe 16 august 2016, FCSB o întâlnea pe Manchester City în meciul tur din play-off-ul Ligii Campionilor, disputat pe Arena Națională.

Suporterii de la Tribuna a II-a au primit veste înaintea partidei pentru a le îmbrăca şi a forma un mesaj, însă surpriză.

În locul unei scenografii pentru favoriți, a apărut textul: „Doar Dinamo București”.

Foto: Hotnews.ro

Totul a fost posibil grație unei farse jucate de câțiva suporteri dinamoviști la adresa patronului rivalei.

Aceștia au creat un site, unde au postat mai multe scenografii spectaculoase de la meciurile Borussiei Dortmund.

Ulterior, s-au dat drept fani ai roș-albaștrilor din străinătate și l-au convins pe Gigi Becali să îi lase sa pregătească o scenografie specială pentru meciul Steaua - Manchester City.

Patronul celor de la FCSB a picat în capcană și le-a oferit farsorilor accesul gratuit in tribuna Arenei Nationale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport