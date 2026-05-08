Francesco Pio Esposito (20 de ani) a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu, după ce au cucerit împreună titlul în Serie A, la primul sezon al tehnicianului pe banca lui Inter Milano.

Atacantul „nerazzurrilor” a acordat un interviu amplu publicației Cronache di Spogliatoio. Italianul nu a ezitat să-și exprime respectul față de Chivu, care i-a acordat minute încă de pe vremea când evolua la copii și juniori.

Pio Esposito: „Prezența lui Chivu a fost crucială. Mi-a acordat încredere necondiționată”

Esposito a rememorat prima interacțiune cu Cristi Chivu la echipa mare, dar și momentele de la Primavera sau de la alte grupe de juniori ai lui Inter.

„Când am plecat în SUA, pentru Mondialul Cluburilor, m-am simțit ca într-un film. Eram la hotel cu echipa și mă antrenam alături de ei, alături de campionii pe care îi urmăream la televizor în fiecare duminică.

Chivu nu-ți dă nimic pe gratis. Îl cunosc de când eram la echipa U14, când era la primul lui an ca antrenor. Deja îmi acorda minute de joc și m-am atașat imediat de el, ceea ce a dus la o legătură minunată între noi.

L-am reîntâlnit la echipa Primavera și, deși eram mai tânăr decât ceilalți, mi-a dat banderola de căpitan. Prima dată a fost la Cagliari, când am marcat un hat-trick. Am păstrat legătura de-a lungul anilor și am avut norocul să mă reîntâlnesc cu el anul acesta.

Prezența lui a fost crucială, mi-a acordat încredere necondiționată încă din prima zi Campionatul Mondial al Cluburilor”, a declarat Pio Esposito, pentru Cronache di Spogliatoio.

Întrebat despre colaborarea cu Lautaro Martinez, Esposito a transmis:

„Cifrele vorbesc de la sine. Pentru noi, tinerii jucători, el este o sursă de inspirație, pentru că vedem că nu este niciodată mulțumit, nici măcar la antrenamente (n.r. - vrea mai mult). Împotriva Romei, s-a întors după o absență destul de lungă și a făcut imediat diferența”.

