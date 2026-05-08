Prințul William, „explozie” de bucurie FOTO. Cum a fost surprins moștenitorul tronului Marii Britanii la golul marcat de Aston Villa

Prințul William a avut o reacție inedită la golul marcat de Emiliano Buendia (29 de ani), în partida dintre Aston Villa și Nottingham Forest, scor 4-0.

Aston Villa a obținut calificarea în finala Europa League, după ce a reușit să răstoarne fără emoții rezultatul din tur, când „pădurarii” s-au impus cu 1-0.

Prințul William, „explozie” de bucurie la golul lui Emiliano Buendia

Moștenitorul tronului Regatului Unit s-a aflat în loja stadionului Villa Park, de unde a urmărit jocul favoriților săi.

Ollie Watkins a egalat situația la general încă din prima repriză, în minutul 36, iar Buendia a dus echipa în avantaj în minutul 58, din penalty.

Când argentinianul a transformat lovitura, prințul William a avut o reacție de bucurie imensă, îmbrățișându-se cu cei aflați alături de el în loja arenei.

Aston Villa are șanse foarte mari să joace din nou în Liga Campionilor, fiind la 6 puncte peste locul 6 din Premier League, cu 3 etape înainte de final.

În cazul puțin probabil în care nu va prinde top 5 în campionat, formația din Birmingham are șansa de a ajunge în Ligă dacă va câștiga trofeul Europa League în finala de pe 20 mai, de la ora 22:00, contra lui Freiburg.

Antrenorul Unai Emery va lupta pentru cel de-al cincilea trofeu Europa League al carierei, după cele cucerite cu Sevilla în 2014, 2015 și 2016, respectiv cu Villarreal în 2021.

