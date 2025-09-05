Chivu face schimbări la Inter Noua strategie a românului: „Mai multă agresivitate, mai puțină eleganță” + Planuri mari pentru atac +17 foto
Cristi Chivu
Campionate

Chivu face schimbări la Inter Noua strategie a românului: „Mai multă agresivitate, mai puțină eleganță” + Planuri mari pentru atac

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 18:39
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 19:25
  • Cristi Chivu (44 de ani) vrea să schimbe abordarea la Inter Milano, după eșecul scoru 1-2 cu Udinese, din etapa #2.
  • Tehnicianul român se pregătește pentru test de foc după pauza internațională, derby-ul cu Juventus din 13 septembrie, de la ora 19:00.

Eșecul în fața unui adversar modest în etapa #2 din Serie A a lăsat un gust amar la Milano, iar Chivu are în plan să efectueze câteva schimbări la nivelul echipei.

Cristi Chivu: „Avem nevoie de mai multă agresivitate”

Antrenorul român a anunțat că vrea un joc mai agresiv, cu presing puternic și recuperarea mai multor baloane.

„Avem nevoie de mai multă agresivitate, mai puțină eleganță”, a transmis Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu are în plan să facă schimbări după sosirea lui Manuel Akanji la Inter. Acesta va întări defensiva „nerazzurrilor”, iar Barella și Sucic vor susține mijlocul terenului, pentru a-l putea lăsa pe Calhanoglu să contribuie și mai mult la faza ofensivă, mai informează sursa citată.

Deși a debutat cu un succes la scor, 5-0 cu Torino în prima etapă, eșecul cu Udinese din runda imediat următoare ar fi readus în prim-plan discuțiile în zona clubului din partea celor care cred că românul nu este încă pregătit să antreneze o echipă de acest nivel.

Astfel, o demitere a lui Chivu ar fi deja luată în calcul de conducere, lucru susținut și de anumite case de pariuri care au scăzut cota în acest sens, de la 4,50 la 4,00.

Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (4).jpg
Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

serie a Inter Milano Cristi Chivu strategie
