„Chivu va juca în dreapta” Antrenorul lui Inter face haz de necaz înainte de meciul cu Liverpool din Liga Campionilor
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
„Chivu va juca în dreapta” Antrenorul lui Inter face haz de necaz înainte de meciul cu Liverpool din Liga Campionilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 19:06
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 19:15
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de efectiv înaintea partidei cu Liverpool din Liga Campionilor.
  • Inter - Liverpool se joacă marți, de la ora 22:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Concret, Chivu a declarat că fundașul elevețian Manuel Akanji (30 de ani) a acuzat o stare de rău și nu a efectuat antrenamentul dinantea meciului de mâine.

Cristi Chivu: „Pe dreapta joc eu”

Pe lângă jucătorul împrumutat de la Manchester City, antrenorul lui Inter nu îi are la dispoziție nici pe Dumfries sau Darmian, fotbaliști ce pot acoperi postul de fundaș dreapta.

Deși se află într-o situație dificilă, Chivu a glumit cu jurnaliștii italieni.

„Vom vedea mâine cum e cu Akanji. Nu s-a simțit bine azi, așa că l-am trimis acasă. Chivu va juca în dreapta (râde)”, a declarat antrenorul lui Inter, citat de sport.sky.it.

Ca fotbalist, Chivu a impresionat ca fundaș stânga și central, însă pe finalul carierei a evoluat și în flancul drept al apărării.

Manuel Akanji este om de bază la Inter / Foto: IMAGO Manuel Akanji este om de bază la Inter / Foto: IMAGO
Manuel Akanji este om de bază la Inter / Foto: IMAGO

Akanji a acuzat simptome de gripă și va fi inclus în lot pentru meciul cu Liverpool doar dacă va scăpa de febră, scrie tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, despre meciul cu Liverpool: „Una dintre cele mai de succes echipe din lume”

Antrenorul român al „nerazzurrilor” a prefațat și duelul împotriva campioanei Angliei.

„E Liverpool, una dintre cele mai de succes echipe din lume. Una dintre echipele cu ambiții uriașe în fiecare an în toate competițiile. Au câștigat Premier League, au avut un început bun de sezon, apoi un declin, dar acestea sunt momente normale într-un sezon.

Având în vedere ceea ce reprezintă, cred că au jucători capabili să înțeleagă momentele și să fie pregătiți atunci când nivelul crește, când vin meciurile care contează. Iar mâine este ziua care contează”, a adăugat Chivu.

Întrebat despre situația tensionată dintre Mohamed Salah și clubul englez, Chivu a replicat:

„Nu vorbesc niciodată despre problemele altor echipe. Și noi avem propriile noastre probleme. Evident, Mo este un jucător de talie mondială. Dar acestea sunt problemele lor”.

Înaintea etapei #6 din Liga Campionilor, Inter ocupă locul 4, cu 12 puncte, în timp ce Liverpool este pe 13, cu 9 puncte.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal515
2PSG512
3Bayern512
4Inter512
5Real Madrid512
6Dortmund510
7Chelsea510
8Sporting510
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City510
10Atalanta510
11Newcastle59
12Atletico Madrid59
13Liverpool59
14Galatasaray59
15PSV58
16Tottenham58
17Leverkusen58
18Barcelona57
19Qarabag57
20Napoli57
21Marseille56
22Juventus56
23AS Monaco56
24Pafos56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG56
26Club Brugge54
27Athletic Bilbao54
28Frankfurt54
29Copenhaga54
30Benfica53
31Slavia Praga53
32Bodo/Glimt52
33Olympiacos52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

