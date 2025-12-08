Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de efectiv înaintea partidei cu Liverpool din Liga Campionilor.

Concret, Chivu a declarat că fundașul elevețian Manuel Akanji (30 de ani) a acuzat o stare de rău și nu a efectuat antrenamentul dinantea meciului de mâine.

Cristi Chivu: „Pe dreapta joc eu”

Pe lângă jucătorul împrumutat de la Manchester City, antrenorul lui Inter nu îi are la dispoziție nici pe Dumfries sau Darmian, fotbaliști ce pot acoperi postul de fundaș dreapta.

Deși se află într-o situație dificilă, Chivu a glumit cu jurnaliștii italieni.

„Vom vedea mâine cum e cu Akanji. Nu s-a simțit bine azi, așa că l-am trimis acasă. Chivu va juca în dreapta (râde)” , a declarat antrenorul lui Inter, citat de sport.sky.it.

Ca fotbalist, Chivu a impresionat ca fundaș stânga și central, însă pe finalul carierei a evoluat și în flancul drept al apărării.

Akanji a acuzat simptome de gripă și va fi inclus în lot pentru meciul cu Liverpool doar dacă va scăpa de febră, scrie tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, despre meciul cu Liverpool: „Una dintre cele mai de succes echipe din lume”

Antrenorul român al „nerazzurrilor” a prefațat și duelul împotriva campioanei Angliei.

„E Liverpool, una dintre cele mai de succes echipe din lume. Una dintre echipele cu ambiții uriașe în fiecare an în toate competițiile. Au câștigat Premier League, au avut un început bun de sezon, apoi un declin, dar acestea sunt momente normale într-un sezon.

Având în vedere ceea ce reprezintă, cred că au jucători capabili să înțeleagă momentele și să fie pregătiți atunci când nivelul crește, când vin meciurile care contează. Iar mâine este ziua care contează”, a adăugat Chivu.

Întrebat despre situația tensionată dintre Mohamed Salah și clubul englez, Chivu a replicat:

„Nu vorbesc niciodată despre problemele altor echipe. Și noi avem propriile noastre probleme. Evident, Mo este un jucător de talie mondială. Dar acestea sunt problemele lor”.

Înaintea etapei #6 din Liga Campionilor, Inter ocupă locul 4, cu 12 puncte, în timp ce Liverpool este pe 13, cu 9 puncte.

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 5 15 2 PSG 5 12 3 Bayern 5 12 4 Inter 5 12 5 Real Madrid 5 12 6 Dortmund 5 10 7 Chelsea 5 10 8 Sporting 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 5 10 10 Atalanta 5 10 11 Newcastle 5 9 12 Atletico Madrid 5 9 13 Liverpool 5 9 14 Galatasaray 5 9 15 PSV 5 8 16 Tottenham 5 8 17 Leverkusen 5 8 18 Barcelona 5 7 19 Qarabag 5 7 20 Napoli 5 7 21 Marseille 5 6 22 Juventus 5 6 23 AS Monaco 5 6 24 Pafos 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Royale Union SG 5 6 26 Club Brugge 5 4 27 Athletic Bilbao 5 4 28 Frankfurt 5 4 29 Copenhaga 5 4 30 Benfica 5 3 31 Slavia Praga 5 3 32 Bodo/Glimt 5 2 33 Olympiacos 5 2 34 Villarreal 5 1 35 Kairat 5 1 36. Ajax 5 0

