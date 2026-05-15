Stanciu, un nou gol spectaculos în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat, dar Dalian Yingbo a pierdut un meci cu 5 goluri

Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul naționalei României, a marcat un nou gol pentru Dalian Yingbo, în eșecul, 2-3, cu Qingdao West Coast, într-un meci din etapa #12 a campionatului din China.

Qingdao West Coast a deschis scorul în minutul 22, după un penalty transformat de ghanezul Abdul - Azis Yakubu (27 de ani).

La câteva minute de la reluarea jocului, Nicolae Stanciu a restabilit egalitatea.

Nicolae Stanciu, gol din lovitură liberă în Dalian Yingbo - Qingdao West Coast 2-3

Mijlocașul român a executat o lovitură liberă din colțul careului.

Aflat pe traiectoria șutului, Frank Acheampong (32 de ani) a sărit peste minge, iar balonul l-a păcălit pe portar și s-a dus în poartă.

N-a fost suficient ca Dalian să obțină un rezultat pozitiv. Qingdao a revenit în avantaj din minutul 69, prin golul lui Davidson (35 de ani).

Oaspeţii au mai avut un penalty, în minutul 90+4, transformat de Nelson Luz (28 de ani).

Acheampong a redus din handicap pentru gazde în minutul 90+7, însă a fost prea târziu.

3 goluri a marcat Stanciu în acest sezon pentru Dalian

În acest moment, Dalian Yingbo este pe locul 3, cu 18 puncte, la 16 în spatele liderului Chendgu Rongcheng.

Nicolae Stanciu, pe lista preliminară a stranierilor pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gică Hagi urmează să-și înceapă al doilea mandat pe banca naționalei României în luna iunie, când „tricolorii” au programat două meciuri amicale (2 iunie cu Georgia și 6 iunie cu Țara Galilor.

„Regele” a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport