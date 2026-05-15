Stanciu, un nou gol spectaculos în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat, dar Dalian Yingbo a pierdut un meci cu 5 goluri

- Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul naționalei României, a marcat un nou gol pentru Dalian Yingbo, în eșecul, 2-3, cu Qingdao West Coast, într-un meci din etapa #12 a campionatului din China.
Qingdao West Coast a deschis scorul în minutul 22, după un penalty transformat de ghanezul Abdul - Azis Yakubu (27 de ani).
La câteva minute de la reluarea jocului, Nicolae Stanciu a restabilit egalitatea.
Nicolae Stanciu, gol din lovitură liberă în Dalian Yingbo - Qingdao West Coast 2-3
Mijlocașul român a executat o lovitură liberă din colțul careului.
Aflat pe traiectoria șutului, Frank Acheampong (32 de ani) a sărit peste minge, iar balonul l-a păcălit pe portar și s-a dus în poartă.
Galerie foto (7 imagini)
N-a fost suficient ca Dalian să obțină un rezultat pozitiv. Qingdao a revenit în avantaj din minutul 69, prin golul lui Davidson (35 de ani).
Oaspeţii au mai avut un penalty, în minutul 90+4, transformat de Nelson Luz (28 de ani).
Acheampong a redus din handicap pentru gazde în minutul 90+7, însă a fost prea târziu.
În acest moment, Dalian Yingbo este pe locul 3, cu 18 puncte, la 16 în spatele liderului Chendgu Rongcheng.
Nicolae Stanciu, pe lista preliminară a stranierilor pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
Gică Hagi urmează să-și înceapă al doilea mandat pe banca naționalei României în luna iunie, când „tricolorii” au programat două meciuri amicale (2 iunie cu Georgia și 6 iunie cu Țara Galilor.
„Regele” a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);
ATACANȚI
- Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).