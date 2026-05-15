Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”

Caz unic în fotbalul românesc. Un fotbalist accidentat grav în urma unui fault soldat cu fractură de peroneu a susținut, în fața comisiilor disciplinare, reducerea sancțiunii aplicate adversarului care i-a rupt piciorul.

Fost internațional U20, suspendat inițial pentru 8 etape, a stat doar 6 jocuri, după ce clubul advers și jucătorul accidentat au confirmat că intervenția nu a fost intenționată.

Meciul FC Păușești Otăsău - Inter Sibiu (2-1), disputat pe 28 martie, în Liga 3, Seria a 6-a, s-a soldat cu o accidentare foarte gravă.

Un jucător de la gazde a suferit o fractură de peroneu, după un duel pentru minge cu Bogdan Rotar (24 de ani), fost internațional U20.

Fractură de peroneu în Liga 3, la meciul FC Păușești Otăsău - Inter Sibiu

Incidentul s-a produs în minutul 30, la mijlocul terenului. Atacantul Bogdan Rotar, de la Inter Sibiu, a pierdut posesia mingii și a revenit în încercarea de a recupera balonul, intervenind prin alunecare asupra lui Darius Preda (29 de ani).

Arbitrul a sancționat inițial intervenția cu cartonaș galben. Ulterior, după ce a observat gravitatea accidentării, jucătorul faultat rămăsese la pământ, urlând de durere, cu piciorul vizibil deformat în zona tibiei, centralul și-a schimbat decizia și i-a arătat cartonașul roșu lui Bogdan Rotar.

În urma contactului, jucătorul gazdelor a suferit o fractură de peroneu, fiind transportat de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale, în urma căreia i-a fost montată o placă de titan fixată cu șuruburi.

Suspendat 8 etape, Bogdan Rotar a executat doar 6: „Cei de la Păușești Otăsău m-au ajutat”

Inițial, Comisia de Disciplină l-a suspendat 8 etape pe Bogdan Rotar și l-a amendat cu 2.000 de lei. Ieri, la Recurs, acesta a beneficiat de reducerea pedepsei la 6 jocuri, pe baza circumstanțelor reținute în dosar și a poziției exprimate inclusiv de clubul jucătorului accidentat.

Bogdan Rotar a declarat pentru GOLAZO.ro că a discutat cu reprezentanții clubului advers imediat după incident și că aceștia au avut o poziție echilibrată în cadrul procedurilor disciplinare.

„Cei de la Păușești Otăsău m-au ajutat. Au fost corecți, și-au dat și ei seama că n-am avut nicio intenție de a-i rupe piciorul lui Darius Preda. A fost ghinion, dar și terenul prost.

Au fost oameni foarte de treabă, pentru că în situații de acest gen, cum s-a întâmplat și în alte cazuri similare, Dragoș Iancu - Țicu sau recent la Voluntari, cu Alexandru Gîț, unele cluburi depun contestații pentru sancțiuni mai aspre.

La mine n-a fost cazul. Chiar ei au spus că vin și mă ajută. Au știut că am trecut printr-o accidentare gravă, ruptură de ligamente încrucișate și menisc. Și-au dat seama că n-am vrut sub nicio formă să-l accidentez pe Darius”.

„Țin legătura cu Darius”

Acesta a precizat că menține legătura cu jucătorul accidentat și că s-a arătat dispus să-l sprijine în procesul de recuperare.

„Eu țin legătura cu Darius Preda. Am o relație bună cu el. I-am spus că, dacă are nevoie de ceva în procesul de recuperare, îl pot trimite la București, la Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul de la FCSB, unde am făcut eu recuperarea.

Știu ce înseamnă pentru un fotbalist să treacă prin așa ceva”.

Astfel, Bogdan Rotar a avut drept de joc pentru meciul de azi din ultima etapă, CSM Târgu Jiu - Inter Sibiu.

Bogdan Rotar a fost legitimat și la Hermannstadt

„Bogdan Rotar a plâns tot meciul lângă noi”

Reprezentanții clubului Păușești Otăsău au transmis, în cadrul procedurilor disciplinare, o poziție prin care au susținut reducerea sancțiunii aplicate atacantului de la Inter Sibiu.

„Bogdan Rotar a plâns tot meciul lângă noi după ce a văzut consecințele acelui fault, mai ales că și el a trecut printr-o situație similară, a stat un an și jumătate pe margine după o operație de ruptură de ligamente. E clar că nu a vrut să-i rupă piciorul lui Darius.

A intrat din lateral, Darius i-a luat fața și l-a prins cu piciorul jos, în pământ și din acest motiv consecințele au fost atât de grave. Altfel, ar fi fost o intrare de cartonaș galben.

Ne-a rugat pe noi, ca și club, dar și pe Darius, dacă putem, să-i dăm ceva la mână, o declarație pe care să o prezinte la Comisie prin care să spunem că nu a avut intenția de a provoca o accidentare gravă.

Nu sunt resentimente. Nici din partea lui Darius. Tot ce ne dorim acum este ca jucătorul nostru să fie bine, să se recupereze și să-l vedem din nou pe teren”, a declarat pentru presa locală Cătălin Avan, primarul comunei Păușești Otăsău.

Răzvan Gunie, suspendat 8 luni, după ce i-a rupt piciorul lui Alexandru Gîț în FC Voluntari - FC Bihor

Situația contrastează cu un alt caz recent din fotbalul românesc, petrecut în play-off-ul Ligii 2, la partida dintre FC Voluntari și FC Bihor Oradea, scor 2-1.

În minutul 90 al meciului disputat pe 30 aprilie, fundașul dreapta Alexandru Gîț (28 de ani) a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu în urma unui duel cu Răzvan Gunie.

În urma incidentului, Comisia de Disciplină a FRF l-a sancționat pe jucătorul bihorenilor cu 8 etape de suspendare și o penalitate sportivă de 5.000 de lei.

Răzvan Gunie a făcut apel, considerând că intervenția a avut loc în contextul unui duel pentru minge, fără elemente care să indice o intenție de accidentare.

Alexandru Gîț: „Nu am vorbit cu Gunie de când m-a accidentat”

Contactat de GOLAZO.ro, Alexandru Gîț a precizat că nu a fost abordat de adversarul care l-a accidentat și că nu i s-a solicitat să transmită vreo declarație către comisiile FRF prin care să arate că faultul nu a fost intenționat, în vederea reducerii sancțiunii aplicate lui Răzvan Gunie.

„Nu am vorbit cu el niciodată de când m-a accidentat și, dacă și-ar fi dorit să-mi ceară asta, nu a dat de mine. În situația în care sunt eu, ultimul lucru care mă interesează e câte etape de suspendare ar primi cel care mi-a rupt piciorul”, a declarat Alexandru Gîț.

„E fotbal, se poate întâmpla oricui”

Cu o săptămână în urmă, fundașul FC Voluntari a precizat că nu îl consideră vinovat pe Răzvan Gunie pentru accidentare.

„Sincer, nu cred că există jucători care intră pe teren cu gândul să accidenteze pe cineva.

Toți vrem să câștigăm și din intensitatea jocului ies uneori și astfel de intrări. Dar nu cred că cineva spune înainte: «Acum intru și rup picioarele adversarului»

În primele zile nu m-am uitat la fază. Eram în spital și vedeam probleme mult mai grave decât ale mele.

După aceea am revăzut faza. E fotbal, se poate întâmpla oricui. Eu joc mereu cu intensitate și niciodată nu am fost genul de jucător care să se ferească de contacte”, a explicat Alexandru Gîț.

„Am simțit instant osul rupt”

Despre momentul accidentării, jucătorul a relatat:

„Am simțit o lovitură foarte puternică deasupra gleznei drepte, pe exterior, când adversarul a intrat prin alunecare. Eu aveam piciorul drept fixat în pământ și atunci s-a produs totul.

Dacă nu aveam piciorul înfipt în gazon, probabil era doar o lovitură puternică și nu se ajungea la fractură. Am simțit instant durerea și mi-am dat seama imediat că osul nu mai era continuu”.

