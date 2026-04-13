Cristian Geambașu Cîrjan, statistica și fotbaliștii +31 foto
Cristian Geambașu Cîrjan, statistica și fotbaliștii

alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 18:21
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 18:22

Despre cum a jucat Cătălin Cîrjan la Cluj s-a discutat mai mult decât despre meciul propriu-zis. CFR-Dinamo 1-1 a fost o partidă de nivel mediu din play-off-ul Superligii, pe parcursul căreia tânărul mijlocaș dinamovist a fost unul dintre jucătorii cei mai vizibili.

Faptul că părerile sunt împărțite în privința prestației lui nu este o problemă. Problema ar fi fost unanimitatea.

Nu ai cum!

Ionel Dănciulescu și Claudiu Vaișcovici sunt de părere că influența lui Cîrjan în meci putea fi mai mare. De fapt, Vaișcovici îl critică fără menajamente.

„Cîrjan a condus (n.red. mingea) numai de la 30-35 de metri de propria poartă și 10-15 metri în jumătatea adversă. Are alte preocupări. Numai pase înapoi și de-a latul”, a spus la Prima Sport Vaișcovici, marcator important pentru Dinamo la finalul anilor 80. Nu legendă, cum este prezentat astăzi. Cam dure părerile lui Cleo, cum îi spuneau suporterii dinamoviști de odinioară, dar au o bază de adevăr.

Dănciulescu nu îl iartă nici el pe Cîrjan, dar este mai nuanțat în studioul Digi Sport. Danciu îl acuză explicit pentru felul nepotrivit (superficial?) în care a tratat ocazia imensă din finalul partidei.

„Iar ratarea asta din finalul partidei… Nu am cum să-l înțeleg pe Cîrjan. Scapi singur cu Popa și ai o interpreteze faza. Scapi singur cu portarul și încerci să plasezi mingea la semiînălțime și cu tărie. Sau încerci să îi dai scăriță, dar îi dai intensitate și mai multă forță. Nu ai voie să ratezi!”

Site-urile generoase și președintele avocat din oficiu

În schimb, pe Cîrjan îl laudă președintele Andrei Nicolescu în felul acela al lui care nu admite recurs și ia la țintă criticii. Oficialul își apără jucătorul, previzibil, ba poate chiar are convingerea că acesta a făcut un meci bun. Iar numerele îl susțin!

Peste opinia lui Nicolescu se suprapun evaluările unor site-uri care specializate în statistici. Sofascore și Flashscore îi dau notele 8,3, respectiv 7,8 lui Cîrjan. Ceea ce înseamnă bine spre foarte bine.

Cu siguranță că dacă notele erau date de Gazzetta dello Sport sau de L’Equipe notele nu ar fi depășit sau nici nu ar fi atins un 6. Concret însă, noi operăm cu materialul statistic al unor agenții de profil, nu cu supoziții despre cum ar fi procedat două cotidiene celebre pentru severitatea lor în notare.

Ce nu surprinde statistica, ce vede omul care a jucat fotbal

Ce luăm de bună, evaluarea unor site-uri specializate sau părerea unor foști fotbaliști, pe deasupra și atacanți redutabili? Răspunsul ar trebui să fie evident, statistica bate tot! Oare?

Nu cumva aritmetica număratului de pase utile nu redă cu adevărat participarea efectivă la jocul propriei echipe? La fel kilometrii parcurși, eficiența presingului, duelurile câștigate.

Depinde și cu ce rezultate alergi și e mai important unde îți domini adversarul fizic, în terenul tău sau în celălalt. Dacă îl domini. Minionul Cîrjan nu este o forță a naturii, așa că e obligat să compenseze prin inteligență și luciditate în joc. Le are?

Când poarta e prea mică

Nu prea, spun Dănciulescu și Vaișcovici. Una este să fii un băiat dedicat și inimos, alta e să fii mintea limpede a echipei. Dinamo a lui Zeljko Kopic arată ca o sumă de voințe, nu ca o congregație de înțelepți. Așa se explică probabil rata nefiresc de mare a ratărilor.

Ratări care pot izvorî și din carențe tehnice individuale, dar mai ales din lipsă de concentrare. De pomană ai posesie superioară, de aproape 56%, și un raport de 5/1 la șuturi pe poartă dacă ție nu îți ajung cei peste 7 metri lungime ai acesteia ca s-o trimiți acolo.

Va ține cont Cîrjan?

Cîrjan a fost activ și a influențat jocul lui Dinamo la Cluj. A oferit pasa de gol pentru Alexandru Pop, care pasă de 40 de metri a fost chiar de gol. A șutat de 5 ori la poartă, cel mai mult dintre toți coechipierii. Dar observațiile lui Dănciulescu și Vaișcovici sunt valabile, chiar dacă aparent se bat cap în cap cu statistica.

Există acolo la mijlocașul ofensiv o inconsistență care trebuie compensată prin asumare. Va ține cont Cîrjan de părerile celor doi și în general de sfaturile pe care le primește de la altcineva decât de la antrenor, familie și prieteni? Nu ar fi rău, dar înclin să cred că nu. Mai ales dacă e să credem ce ne spun mai toți fotbaliștii.

Și de ce nu i-am crede? Nu citim presa, nu ne uităm la emisiunile de fotbal. Vezi Doamne, dânșii se protejează emoțional. În schimb, acceptă să fie ocărâți de galerii și să strige cu acestea tot soiul de mizerii. Astfel au impresia că se călesc, iar psihicul nu le mai este pus în pericol. Sau e doar o formă de capul plecat sabia nu-l taie. Dăunător proverb!

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
