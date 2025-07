„Voiam să devin şofer de camion” Dinamovistul care a fost aproape să renunțe la fotbal acum 2 ani: „Dacă nu era el, nu eram aici”

Cristian Mihai (20 de ani), mijlocașul transferat de Dinamo de la UTA Arad în perioada de mercato din această vară, a dezvăluit că a fost aproape să se lase de fotbal, iar Mircea Rednic (63 de ani) i-a influențat decizia.

Tânărul mijlocaș crescut de UTA a vorbit despre începuturile carierei sale și momentul din 2023 în care era foarte aproape să renunțe la fotbal.

Mihai intenționa să renunțe la fotbal și să devină șofer de camion, dar numirea lui Mircea Rednic pe banca arădenilor a fost decisivă și l-a făcut pe fotbalist să se răzgândească în alegerea sa.

Cristian Mihai: „Dacă nu era Mircea Rednic, nu eram aici”

„Am început la Academia UTA, de la juniori, unde am jucat până la 18 ani, când am terminat junioratul. Apoi am fost împrumutat la Pecica, un an de zile, în Liga 3.

După aceea, am revenit la UTA. A fost acea schimbare de antrenor, când a venit domnul Rednic, şi s-a organizat un trial în care a vrut să vadă jucători din academie.

Îl consider ca un tată, pentru că, dacă nu era el, eu nu mai eram aici. După împrumutul de la Pecica, nu mai aveam de gând să continui cu fotbalul. Mă orientasem spre altceva.

Voiam să devin şofer de camion. Mă înscrisesem la şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E. În acea perioadă a venit domnul Rednic şi a dorit să facă acel trial. Am mers pentru că eram jucătorul UTA-ei, dar nu aveam nicio aşteptare să rămân.

Nu ştiu cât a durat, două-trei zile, apoi s-a făcut o listă cu jucătorii pe care i-a ales domnul Rednic, iar printre ei mă număram şi eu” a declarat Cristi Mihai la Prima Sport.

67 de meciuri a jucat Cristi Mihai pentru UTA Arad. A marcat un gol și a reușit o pasă decisivă

Cristian Mihai: „Rednic m-a învăţat să fiu om, în primul rând”

Noul jucător al celor de la Dinamo a dezvăluit și ce sfaturi a primit de la Mircea Rednic, în perioada petrecută la UTA.

„În primul rând, să fiu om. E important cum tratezi oamenii de lângă tine, aşa te vor trata şi ei. Fotbalistic - să nu mă complic, să joc ceea ce ştiu eu şi să fac ceea ce ştiu cât mai bine.

Dacă te complici, nu-ţi va ieşi jocul. Să fiu bărbat, atât pe teren, cât şi în afara terenului. Dacă nu eşti bărbat nu faci nimic, să ştii cum să pui punct în unele situaţii”, a mai declarat Mihai, conform sursei citate.

