„Sânge roș-albastru" VIDEO. Cum a fost prezentat Baciu în Ghencea, înainte de debut, la FCSB - Botoșani. 10.000 de fani pentru baraj
Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 22:19
  • FCSB - BOTOȘANI. Primul meci al barajului pentru Conference League. Un meci care contează.
  • Stadionul Steaua a fost mai populat și mai aprins pentru roș-albaștri. Mai ales că debuta noul antrenor, Marius Baciu.

Ghencea nu e stadionul FCSB decât în circumstanțe speciale, cum se întâmplă acum, cu Arena Națională ocupată de concerte.

FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii" merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Dar un meci de baraj pentru Europa, important, decisiv, prima parte a unei duble care poate salva sezonul roș-albastru, nu se compară cu un 0-0 contra Unirii Slobozia, jucat într-o luni, când rezultatul nu mai conta.

10.000 de spectatori la FCSB - Botoșani, mai mult decât dublu față de jocul cu Unirea

Atunci, pe 11 mai, au fost 4.500 de spectatori. Acum, duminică, împotriva Botoșaniului, erau mai mulți. La tribuna a II-a, s-a deschis și inelul doi. A fost mai populată decât în urmă cu două săptămâni.

Și Peluza Nord era mai mare și mai aprinsă. Clubul aștepta în jur de 10.000 de suporteri în total, mai mult decât dublu față de partida cu Unirea.

Baciu a dat autografe și a făcut selfie cu fanii în timpul încălzirii echipei

Fanii FCSB aveau de primit un antrenor nou, Marius Baciu, fostul căpitan debutant pe banca echipei de suflet.

„Are sânge roș-albastru”, l-a prezentat crainicul arenei și peluza i-a repetat tare numele.

Baciu a ieșit pe teren cu jumătate de oră înaintea duelului cu Botoșani. A privit încălzirea, apoi s-a apropiat de tribună, lângă banca de rezerve.

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a stat două minute și jumătate sa dea autografe și sa facă selfieuri cu fanii (mulți copii) la marginea terenului.

Baciu a salutat peluza FCSB care-i scanda numele

La un minut de start, Peluza Nord a început să scandeze: „Cu Steaua până la moarte! Cu Steaua până la moarte”.

Apoi, întreaga galerie l-a privit pe noul antrenor: „Marius Baciu, Marius Baciu!”

Tehnicianul s-a întors spre peluză și a salutat în ritmul „oleurilor”.

Meciul cu Botoșani putea începe. Atmosfera era frumoasă.

