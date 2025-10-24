O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul +5 foto
Rijeka - Sparta Praga. Foto: IMAGO
Conference League

O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 14:49
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 14:51
  • Partida dintre Rijeka și Sparta Praga din runda #2 din Conference League se va relua astăzi.
  • Motivul pentru care meciul a fost amânat joi, după prima repriză, mai jos.

Meciul dintre campioana Croației și liderul ligii din Cehia a început joi, de la ora 19:45, însă nu s-au disputat toate cele 90 de minute.

Repriza secundă a meciului Rijeka - Sparta se va juca vineri

Meciul din runda 2 din Conference League a fost amânat joi din cauza condițiilor meteo nefavorabile din Croația, potrivit isport.blesk.cz.

Din cauza ploii persistente, arbitrul englez Robert Jones a întrerupt meciul după doar 12 minute de joc, terenul fiind inundat cu apă.

Partida a fost oprită timp de două ore, timp în care organizatorii au încercat să înlăture apa de pe teren. La ora 22:00, meciul dintre Rijeka și Sparta Praga s-a reluat.

Ploaia tot nu s-a oprit, iar suprafața de joc a fost acoperită cu apă din nou într-un timp foarte scurt. La pauza meciului, arbitrul Robert Jones a decis să oprească partida.

Astfel, Rijeka - Sparta Praga va continua astăzi, de la ora 17:00, și va începe cu repriza a doua, de la scorul de 0-0.

Anunțul UEFA

După amânarea meciului din Croația din cauza condițiilor meteo, UEFA a transmis un mesaj cu privire la partida din Conference League.

„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au făcut terenul impracticabil, arbitrul, după consultarea ambelor echipe, a delegatului UEFA și a autorităților locale competente, a decis amânarea meciului dintre HNK Rijeka și AC Sparta Praha până la ora 16:00 CET (17:00, ora României) pe 24 octombrie, continuând de la începutul reprizei a doua”, se arată pe site-ul oficial al forului european.

Meciul dintre Feyenoord și Panathinaikos, afectat de furtuna Benjamin

O altă partida din Europa League, care fusese programată joi seara, de la ora 19:45, a fost mutată la 17:30, însă sosirea mai rapidă a furtunii a forțat o nouă modificare.

Meciul Feyenoord - Panathinaikos s-a jucat, în cele din urmă, de la ora 22:00, pe stadionul De Kuip din Rotterdam, iar gazdele s-au impus cu 3-1.

Clasamentul din Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Fiorentina5-06
2. AEK Larnaca5-06
3. Celje5-16
4. Laussane4-06
5. Samsunspor4-06
6. Mainz2-06
7. Rayo Vallecano4-24
8. Rakow3-14
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Strasbourg3-24
10. Jagiellonia2-14
11. Noah2-14
12. AEK Atena7-33
13. Zrinjski5-13
14. Sparta Praga4-13
15. Lech Poznan5-33
16. Crystal Palace2-13
17. Shakhtar4-43
18. Legia Varșovia2-23
19. Shkendija1-23
20. Alkmaar1-43
21. Lincoln2-63
22. Drita2-22
23. Hacken2-22
24. KuPS1-12
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Omonia1-21
26. Shelbourne0-11
27. Sigma Olomouc1-31
28. U Craiova1-31
29. Breidablik0-31
30. Rijeka0-30
31. Slovan Bratislava1-30
32. Hamrun0-20
33. Shamrock1-60
34. Dinamo Kiev0-50
35. Rapid Viena1-70
36. Aberdeen2-90

UEFA Sparta Praga rijeka conference league meteo
