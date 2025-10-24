- Partida dintre Rijeka și Sparta Praga din runda #2 din Conference League se va relua astăzi.
- Motivul pentru care meciul a fost amânat joi, după prima repriză, mai jos.
Meciul dintre campioana Croației și liderul ligii din Cehia a început joi, de la ora 19:45, însă nu s-au disputat toate cele 90 de minute.
Repriza secundă a meciului Rijeka - Sparta se va juca vineri
Meciul din runda 2 din Conference League a fost amânat joi din cauza condițiilor meteo nefavorabile din Croația, potrivit isport.blesk.cz.
Din cauza ploii persistente, arbitrul englez Robert Jones a întrerupt meciul după doar 12 minute de joc, terenul fiind inundat cu apă.
Partida a fost oprită timp de două ore, timp în care organizatorii au încercat să înlăture apa de pe teren. La ora 22:00, meciul dintre Rijeka și Sparta Praga s-a reluat.
Ploaia tot nu s-a oprit, iar suprafața de joc a fost acoperită cu apă din nou într-un timp foarte scurt. La pauza meciului, arbitrul Robert Jones a decis să oprească partida.
Astfel, Rijeka - Sparta Praga va continua astăzi, de la ora 17:00, și va începe cu repriza a doua, de la scorul de 0-0.
Anunțul UEFA
După amânarea meciului din Croația din cauza condițiilor meteo, UEFA a transmis un mesaj cu privire la partida din Conference League.
„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au făcut terenul impracticabil, arbitrul, după consultarea ambelor echipe, a delegatului UEFA și a autorităților locale competente, a decis amânarea meciului dintre HNK Rijeka și AC Sparta Praha până la ora 16:00 CET (17:00, ora României) pe 24 octombrie, continuând de la începutul reprizei a doua”, se arată pe site-ul oficial al forului european.
Meciul dintre Feyenoord și Panathinaikos, afectat de furtuna Benjamin
O altă partida din Europa League, care fusese programată joi seara, de la ora 19:45, a fost mutată la 17:30, însă sosirea mai rapidă a furtunii a forțat o nouă modificare.
Meciul Feyenoord - Panathinaikos s-a jucat, în cele din urmă, de la ora 22:00, pe stadionul De Kuip din Rotterdam, iar gazdele s-au impus cu 3-1.
Clasamentul din Conference League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Fiorentina
|5-0
|6
|2. AEK Larnaca
|5-0
|6
|3. Celje
|5-1
|6
|4. Laussane
|4-0
|6
|5. Samsunspor
|4-0
|6
|6. Mainz
|2-0
|6
|7. Rayo Vallecano
|4-2
|4
|8. Rakow
|3-1
|4
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Strasbourg
|3-2
|4
|10. Jagiellonia
|2-1
|4
|11. Noah
|2-1
|4
|12. AEK Atena
|7-3
|3
|13. Zrinjski
|5-1
|3
|14. Sparta Praga
|4-1
|3
|15. Lech Poznan
|5-3
|3
|16. Crystal Palace
|2-1
|3
|17. Shakhtar
|4-4
|3
|18. Legia Varșovia
|2-2
|3
|19. Shkendija
|1-2
|3
|20. Alkmaar
|1-4
|3
|21. Lincoln
|2-6
|3
|22. Drita
|2-2
|2
|23. Hacken
|2-2
|2
|24. KuPS
|1-1
|2
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Omonia
|1-2
|1
|26. Shelbourne
|0-1
|1
|27. Sigma Olomouc
|1-3
|1
|28. U Craiova
|1-3
|1
|29. Breidablik
|0-3
|1
|30. Rijeka
|0-3
|0
|31. Slovan Bratislava
|1-3
|0
|32. Hamrun
|0-2
|0
|33. Shamrock
|1-6
|0
|34. Dinamo Kiev
|0-5
|0
|35. Rapid Viena
|1-7
|0
|36. Aberdeen
|2-9
|0