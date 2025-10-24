Partida dintre Rijeka și Sparta Praga din runda #2 din Conference League se va relua astăzi.

Motivul pentru care meciul a fost amânat joi, după prima repriză, mai jos.

Meciul dintre campioana Croației și liderul ligii din Cehia a început joi, de la ora 19:45, însă nu s-au disputat toate cele 90 de minute.

Repriza secundă a meciului Rijeka - Sparta se va juca vineri

Meciul din runda 2 din Conference League a fost amânat joi din cauza condițiilor meteo nefavorabile din Croația, potrivit isport.blesk.cz.

Din cauza ploii persistente, arbitrul englez Robert Jones a întrerupt meciul după doar 12 minute de joc, terenul fiind inundat cu apă.

Partida a fost oprită timp de două ore, timp în care organizatorii au încercat să înlăture apa de pe teren. La ora 22:00, meciul dintre Rijeka și Sparta Praga s-a reluat.

Ploaia tot nu s-a oprit, iar suprafața de joc a fost acoperită cu apă din nou într-un timp foarte scurt. La pauza meciului, arbitrul Robert Jones a decis să oprească partida.

Astfel, Rijeka - Sparta Praga va continua astăzi, de la ora 17:00, și va începe cu repriza a doua, de la scorul de 0-0.

🚨Zápas v Rijece je ukončen! O dalším vývoji vás budeme informovat.❌ pic.twitter.com/ZpIoCH8iQu — Deník Sport (@DenikSport) October 23, 2025

Anunțul UEFA

După amânarea meciului din Croația din cauza condițiilor meteo, UEFA a transmis un mesaj cu privire la partida din Conference League.

„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au făcut terenul impracticabil, arbitrul, după consultarea ambelor echipe, a delegatului UEFA și a autorităților locale competente, a decis amânarea meciului dintre HNK Rijeka și AC Sparta Praha până la ora 16:00 CET (17:00, ora României) pe 24 octombrie, continuând de la începutul reprizei a doua”, se arată pe site-ul oficial al forului european.

Meciul dintre Feyenoord și Panathinaikos, afectat de furtuna Benjamin

O altă partida din Europa League, care fusese programată joi seara, de la ora 19:45, a fost mutată la 17:30, însă sosirea mai rapidă a furtunii a forțat o nouă modificare.

Meciul Feyenoord - Panathinaikos s-a jucat, în cele din urmă, de la ora 22:00, pe stadionul De Kuip din Rotterdam, iar gazdele s-au impus cu 3-1.

Clasamentul din Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Fiorentina 5-0 6 2. AEK Larnaca 5-0 6 3. Celje 5-1 6 4. Laussane 4-0 6 5. Samsunspor 4-0 6 6. Mainz 2-0 6 7. Rayo Vallecano 4-2 4 8. Rakow 3-1 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Strasbourg 3-2 4 10. Jagiellonia 2-1 4 11. Noah 2-1 4 12. AEK Atena 7-3 3 13. Zrinjski 5-1 3 14. Sparta Praga 4-1 3 15. Lech Poznan 5-3 3 16. Crystal Palace 2-1 3 17. Shakhtar 4-4 3 18. Legia Varșovia 2-2 3 19. Shkendija 1-2 3 20. Alkmaar 1-4 3 21. Lincoln 2-6 3 22. Drita 2-2 2 23. Hacken 2-2 2 24. KuPS 1-1 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Omonia 1-2 1 26. Shelbourne 0-1 1 27. Sigma Olomouc 1-3 1 28. U Craiova 1-3 1 29. Breidablik 0-3 1 30. Rijeka 0-3 0 31. Slovan Bratislava 1-3 0 32. Hamrun 0-2 0 33. Shamrock 1-6 0 34. Dinamo Kiev 0-5 0 35. Rapid Viena 1-7 0 36. Aberdeen 2-9 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport