Golgeterul e apt pentru Rapid  Ce spune Cristiano Bergodi despre revenirea de la U Cluj: „Este pregătit”

Jovo Lukic
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 20:21
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 20:21
  • Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul de la U Cluj, a vorbit despre revenirea pe teren a golgheterului Jovo Lukic (27 de ani), care a avut probleme musculare la ultimele două partide.
  • U Cluj - Rapid se joacă sâmbătă, 9 mai, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Jovo Lukic, fotbalist extrem de important la U Cluj în acest sezon, ar putea intra pe teren la partida cu Rapid, din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1.

Cristiano Bergodi, despre Jovo Lukic: „Poate juca”

Tehnicianul italian a anunțat că atacantul bosniac ar putea juca în partida cu Rapid, chiar dacă încă nu este la 100%.

În plus, acesta a prefațat și partida cu giuleștenii, meci foarte important pentru „studenți”.

„Jovo Lukic este pregătit, nu sută la sută, dar poate juca. Ori de la început, ori pe parcurs. Vedem cum se comportă și la ultimul antrenament. Este bine, binișor. Alte probleme medicale nu sunt.

Mai avem patru finale, trei în campionat, una în Cupa României. Nu știu dacă sunt reale ofertele ce tot apar în media, pentru Macalou, pentru Lukic.

Se face o greșeală dacă un jucător se gândește să plece și nu va fi cu mintea aici”, a declarat Cristiano Bergodi, conform gsp.ro.

20 de goluri
a marcat Jovo Lukic pentru Universitatea Cluj, în acest sezon

Despre partida cu Rapid, Cristiano Bergodi a declarat:

„Un meci dificil de play-off, mai ales dacă nu intri concentrat. Dacă situația la Rapid nu e bună, nu știu, eu am văzut doar rezultatele. Rapid are jucători buni, de viteză, chiar dacă are mulți accidentați.

Noi trebuie să jucăm cu atenție, cu determinare, fiindcă 3 puncte ne-ar asigura matematic un loc în cupele europene. Bine că jucăm acasă, unde am făcut meciuri bune.

Rapid va evolua cu ambiție, încă are șanse pentru un baraj de cupele europene, n-a terminat campionatul. Știți că în Giulești e un mediu important, chiar dacă dificil, cu siguranță vrea să termine în fața lui Dinamo. Rapid va veni la Cluj cu determinare și va fi dificil”.

