Drăgan candidează din nou Fostul candidat la șefia FRF vrea să conducă AMFB:  „Bîrsan are sprijinul Federației” + Unde se vor desfășura alegerile

Ilie Drăgan (41 de ani), fost candidat la alegerile pentru șefia FRF, va candida acum pentru președinția Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB).

Marcel Bârsan (44 de ani) un arbitru cu 260 de meciuri în Liga 1, și-a depus și el candidatura, în urmă cu trei zile.

Președintele AMFB, Marian Lumânare, s-a stins din viață la 60 de ani, pe 18 aprilie, din cauza unei boli incurabile.

Ilie Drăgan candidează la șefia AMFB

Ilie Drăgan a anunțat pentru GOLAZO.ro că și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Asociației Municipale de Fotbal București.

Acesta se va lupta cu Marcel Bîrsan, candidat despre care susține că este sprijinit de Federația Română de Fotbal.

În plus, fostul candidat la șefia FRF spune că alegerile vor fi organizate chiar la sediul forului condus de Răzvan Burleanu.

„Se vor face din nou alegeri la FRF, dar vor fi pentru AMFB. Vor avea loc pe 28 mai, la sediul Federației. Mi-am depus și eu candidatura, cred că vom fi doar eu și Bîrsan, încă nu s-a anunțat.

Alegerile se țin la sediul FRF. Practic, e tot o luptă în plan secund între mine și Federație. Din ce am înțeles, Bîrsan are sprijinul Federației”, a declarat Ilie Drăgan, pentru GOLAZO.ro.

Ilie Drăgan a contestat alegerile FRF la TAS

În cadrul Adunării Generale din 18 martie, Răzvan Burleanu a fost reales în funcția de președinte al FRF cu o majoritate covârșitoare, obținând 258 de voturi din 263. Ilie Drăgan a primit doar 5 voturi.

În paralel, TAS a respins solicitările lui Ilie Drăgan de suspendare a alegerilor, ceea ce a permis desfășurarea scrutinului la termen.

Ulterior, Drăgan a contestat alegerile la TAS. Contestația nu vizează rezultatul votului, ci validitatea juridică a întregului proces electoral.

Pentru a putea duce la capăt demersul de la TAS împotriva lui Răzvan Burlean, Ilie Drăgan a demarat o campanie de strângere de fonduri prin donații pe site-ul său, menită să acopere costurile procedurii de arbitraj.

