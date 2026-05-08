„Am simțit instant osul rupt” Alexandru Gîț vorbește despre accidentarea horror suferită după FC Voluntari - FC Bihor

Alexandru Gîț a vorbit în premieră pentru GOLAZO.ro despre accidentarea horror suferită în finalul meciului dintre FC Voluntari și FC Bihor, în urma căreia a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu.

Fundașul de 28 de ani a povestit clipele cumplite trăite între teren și sala de operație, durerea resimțită după impact, intervenția chirurgicală făcută de urgență la Floreasca și perioada lungă de recuperare care îl așteaptă.

Finalul meciului dintre FC Voluntari și FC Bihor Oradea, disputat joi, 30 aprilie, în play-off-ul Ligii 2, a fost marcat de o accidentare cumplită. În minutul 90, fundașul dreapta Alexandru Gîț (28 de ani) a rămas întins pe gazon după un duel cu Răzvan Gunie.

Alexandru Gîț a fost externat după operația suferită în urma fracturii de tibie și peroneu

Fotbalistul Voluntariului a ieșit de pe teren în lacrimi, cu ambulanța, iar investigațiile medicale au confirmat diagnosticul crunt: fractură de tibie și peroneu la piciorul drept.

Operat în noaptea meciului, la Spitalul Floreasca, Gîț a acceptat acum să vorbească pentru GOLAZO.ro despre momentele cumplite trăite între teren și sala de operație, recuperarea care îl așteaptă și sprijinul primit din partea clubului.

„Trebuia intervenit urgent. Era o chestiune de ore”

Alexandru Gîț a fost externat marți, 5 mai, și spune că încearcă să privească pozitiv tot ce s-a întâmplat.

„Mă simt cât se poate de bine. Acasă, cu familia, e mai bine. Mai am dureri, dar nu sunt constante, vin în valuri și trec.

Operația a reușit, totul a fost în regulă. Doctorii au spus că a ieșit foarte bine. Acum trebuie doar să am răbdare și organismul să reacționeze bine, să se sudeze oasele la loc”, a declarat fundașul pentru GOLAZO.ro.

Fotbalistul a explicat că situația a fost mai dificilă decât părea inițial.

„Fractura a fost destul de complicată. Peroneul s-a rupt mai jos, aproape de gleznă, și asta a necesitat mai multă atenție.

Din punctul ăsta de vedere am fost norocos că s-a întâmplat la București și nu într-un oraș mai mic, unde nu era un spital atât de performant. Și probabil altfel a fi stat lucrurile.

Am ajuns la Floreasca și am dat de un doctor foarte bun, doctorul Rădulescu, care era de gardă”.

Intervenția chirurgicală a fost făcută imediat după meci.

„Doctorii mi-au explicat că orice amânare putea agrava situația. Mi-au spus clar că era o chestiune de ore, nu de zile. Riscurile creșteau cu fiecare oră care trecea.

Am ales să mă operez imediat și m-au băgat în sala de operație chiar în noaptea accidentării”.

„Orice trepidație pe drum o simțeam extrem de tare”

Alexandru Gîț povestește că cele mai grele momente au fost între stadion și spital.

„Am fost tot timpul lucid și am știut ce se întâmplă cu mine. Durerile au fost foarte mari de la stadion până la spital.

Piciorul meu se mișca și orice trepidație pe drum o simțeam extrem de tare. Au fost 30-40 de minute cumplite până am ajuns la doctori.

După ce am ajuns la spital și m-au stabilizat, lucrurile au început să se regleze”.

Primele zile după operație au fost extrem de dificile.

„Piciorul era foarte umflat de la impact. Mușchii erau practic zdrobiți în zona aia. Trauma venea mai mult de la lovitura de pe teren decât de la operație.

Am stat non-stop pe perfuzii, cu calmante și antiinflamatoare. Până la externare durerile au început să scadă”.

„Vestea bună e că pot reveni în 6 luni”

Fundașul Voluntariului are deja un plan clar pentru recuperare.

„Șase săptămâni nu am voie să pun piciorul în pământ. Trebuie să stau mereu cu el ridicat, pe o pernă.

După șase săptămâni fac un nou control și vedem dacă oasele s-au refăcut. Dacă totul merge bine, atunci încep să calc ușor și pornesc recuperarea.

Doctorii mi-au spus că în jur de șase luni de la operație aș putea reveni pe teren”.

Fotbalistul spune că termenul primit de la medici l-a încurajat.

„Față de ce citeam prin presă imediat după accidentare, vestea doctorilor a fost mult mai pozitivă.

Mi-au spus că acolo s-a operat și Nicușor Bancu și că a revenit foarte bine. Asta îmi dă încredere.

Acum depinde și de organismul meu. Nu e ceva standard care să funcționeze la toată lumea”.

„Am simțit instant că osul nu mai era continuu, că s-a rupt”

Alexandru Gîț a revăzut faza accidentării abia după câteva zile și spune că nu îl consideră vinovat pe Răzvan Gunie.

„În primele zile nu m-am uitat la fază. Eram în spital și vedeam probleme mult mai grave decât ale mele.

După aceea am revăzut-o. E fotbal, se poate întâmpla oricui. Eu joc mereu cu intensitate și niciodată nu am fost genul de jucător care să se ferească de contacte”.

Despre momentul exact al accidentării, fundașul își amintește clar impactul.

„Am simțit o lovitură foarte puternică deasupra gleznei drepte, pe exterior, când adversarul a intrat prin alunecare.

Eu aveam piciorul drept fixat în pământ și atunci s-a produs totul. Dacă nu aveam piciorul înfipt în gazon, probabil era doar o lovitură puternică și nu se ajungea la fractură.

Am simțit instant durerea și mi-am dat seama imediat că osul nu mai era continuu”.

„Nu cred că există jucători care intră pe teren să rupă picioare”

Deși duelul cu FC Bihor a fost extrem de dur, Alexandru Gîț nu crede că accidentarea a fost provocată cu intenție.

„Sincer, nu cred că există jucători care intră pe teren cu gândul să accidenteze pe cineva.

Toți vrem să câștigăm și din intensitatea jocului ies uneori și astfel de intrări. Dar nu cred că cineva spune înainte: «Acum intru și rup picioarele adversarului».”

Totuși, fundașul recunoaște că meciurile cu bihorenii au avut mereu o încărcătură fizică specială.

„FC Bihor e o echipă foarte agresivă, asta e o caracteristică impusă de antrenori.

L-am avut și eu antrenor pe Erik Lincar și îi cunosc mentalitatea. Cere foarte multă intensitate și agresivitate în joc”.

„Am primit mesaje și de la FC Bihor. Nu știu dacă și de la Gunie”

Alexandru Gîț spune că a primit numeroase mesaje după accidentare, atât de la foști colegi de la FC Bihor, cât și de la jucători din întreaga țară.

Fotbalistul Voluntariului a dezvăluit că nu a apucat încă să citească toate mesajele și că nu știe nici dacă Răzvan Gunie l-a contactat, însă susține că acest lucru contează mai puțin pentru el în acest moment.

„M-au căutat foarte mulți oameni. Am foști colegi la Bihor, precum Tescan, Kereki, Tudor Călin sau Paul Moussinga, dar am primit mesaje și de la mulți alți jucători. Cam toată lumea mi-a transmis un gând bun în perioada asta.

Probabil că mi-a scris și Gunie, sincer nici nu știu. Am foarte multe mesaje necitite și am încercat să stau cât mai puțin pe telefon, să fiu liniștit. Dar dacă mi-a dat mesaj sau nu, nu contează.

Familia și oamenii din club au fost cei care au contat cel mai mult pentru mine. Ei au fost lângă mine, m-au vizitat și mi-au arătat susținerea lor totală. Asta mi-a dat puterea să trec peste moment și să mă concentrez pe recuperare”, a declarat Alexandru Gîț pentru GOLAZO.ro.

FC Voluntari îi prelungește contractul: „Gestul lor e de apreciat”

În ciuda accidentării grave, relația dintre Alexandru Gîț și FC Voluntari merge mai departe.

„Discutam deja de câteva luni despre prelungirea contractului. Eram de acord din ambele părți, doar că nu apucasem să semnăm.

În momentul în care se întâmplă o nenorocire de genul ăsta îți pui semne de întrebare. Dar pot spune că am fost norocos că m-am accidentat la un club care își respectă jucătorii.

Le mulțumesc tuturor celor de la club. Colegii, staff-ul, toată lumea mi-a fost alături. Sunt recunoscător”.

„Sunt suporterul numărul 1 al colegilor mei”

De pe margine, Alexandru Gîț speră acum ca Voluntariul să obțină promovarea în Superligă.

„Sunt suporterul numărul 1 al colegilor mei până la finalul sezonului. Le transmit toată puterea mea să ducă la capăt ceea ce eu nu am mai putut fizic să continui pe teren.

Cred că merităm promovarea și sper ca atunci când voi reveni, peste câteva luni, să joc din nou în Liga 1 alături de colegii mei”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport