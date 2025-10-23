FCSB și Universitate Craiova intră din nou în focul competițiilor europene.

Cele două reprezentante ale României joacă în această seară, de la 19:45, respectiv 22:00, în Europa League și Conference League.

Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.

FCSB este cea care deschide balul. Campioana României va evolua de la ora 19:45, în compania celor de la Bologna, în runda #3 din Europa League.

Cine transmite la TV FCSB - Bologna

La fel ca precedentele partide europene ale roș-albaștrilor (1-0, cu Go Ahead Eagles și 0-2, cu Young Boys Berna), meciul va fi transmis de două posturi de televiziune.

Astfel, duelul de pe Arena Națională se va vedea în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea acestui meci, FCSB ocupă locul 24, cu 3 puncte, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League, în timp ce Bologna este pe locul 27, cu doar 1 punct după primele două etape.

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Cine transmite la TV Universitatea Craiova - FC Noah

Universitatea Craiova intră și ea în scenă de la ora 22:00. Oltenii o vor găzdui pe FC Noah, din Armenia, într-o partidă ce va conta pentru runda #2 din Conference League.

Duelul din Bănie se poate vedea tot pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În prima etapă, formația antrenată de Mirel Rădoi a fost învinsă în Polonia, de Rakow, 0-2. Ocupă locul 31 în clasamentul din Conference League, în timp ce FC Noah este pe 16, cu 3 puncte.

Formația din Armenia a debutat cu dreptul, 1-0 cu Rijeka.

Programul Universității Craiova în Conference League:

2 octombrie: Rakow - U Craiova, 2-0

Rakow - U Craiova, 2-0 23 octombrie, ora 22:00 : Ua Craiova - FC Noah

: Ua Craiova - FC Noah 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport