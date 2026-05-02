„Nu trebuie să ne entuziasmăm" Cristiano Bergodi, după victoria obținută în prelungiri cu FC Argeș: „Nu mă interesează ce spune lumea"
„Nu trebuie să ne entuziasmăm” Cristiano Bergodi, după victoria obținută în prelungiri cu FC Argeș: „Nu mă interesează ce spune lumea”

alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 23:33
alt-text Actualizat: 02.05.2026, ora 23:44
  • U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „studenților”, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa, în etapa a șaptea a play-off-ului.

U Cluj a marcat golul decisiv în prelungiri, atunci când veteranul Dan Nistor a transformat fără probleme penalty-ul comis de Florin Borța, cel care l-a faultat în careu pe Alexandru Chipciu.

U CLUJ - FC ARGEȘ. Cristiano Bergodi: „Nu trebuie să ne entuziasmăm”

La finalul partidei de pe Cluj Arena, Cristiano Bergodi și-a îndemnat elevii să rămână cu picioarele pe pământ.

„Am întâlnit o echipă foarte greu de bătut, o echipă agresivă. Ei au jucat bine, noi nu am intrat foarte bine în prima repriză, dar important e că am obținut o victorie foarte importantă.

Vrem să ne asigurăm locul în cupele europene, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla. Sunt meciuri unde se poate întâmpla orice, așa e fotbalul.

Nu mă interesează ce spune lumea, pe hârtie câștigi toate meciurile, dar când întâlnești o echipă agresivă e foarte greu. N-am făcut o primă repriză bună, dar în a doua am fost foarte buni, am avut multe situații și cred că am meritat victoria.

S-a întâmplat episodul cu penalty-ul, dar sunt astfel de momente prin care câștigi sau pierzi meciuri. Nu trebuie să ne entuziasmăm.

Ar fi extraordinar să ajungem în cupele europene, ținând cont de unde am pornit când am venit eu”, a spus Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi: „Trebuie să rămânem echilibrați”

Tehnicianul Universității Cluj a vorbit și despre absența lui Jovo Lukic, golgheterul campionatului.

„Trică l-a înlocuit bine pe Lukic. Totuși e un tânăr și nu e ușor când se pune presiune pe el, mai ales că era un meci cu presiune și s-a vorbit mult de Jovo în această perioadă.

Dacă el a dat multe goluri e și meritul echipei, că nu driblează singur de la mijlocul terenului și marchează. A dat pentru că am adus mingea în careu, iar aici e meritul tuturor din echipă. Sperăm să-l avem la dispoziție pentru meciul cu Rapid.

Trebuie să rămânem echilibrați, eu sunt un om echilibrat și nu mă entuziasmez sau descurajez în funcție de rezultat. Trebuie să continuăm să muncim, pentru că eu cred că putem face ceva frumos anul ăsta”, a mai spus Bergodi, la Prima Sport.

