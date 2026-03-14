Ronaldo nu concepe să rateze CM 2026 Tratamentul inedit la care a apelat superstarul portughez pentru a se recupera după accidentare

Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul portughez al lui Al-Nassr, apelează la un tratament inedit pentru a fi în cea mai bună formă fizică înainte de CM 2026.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Cristiano Ronaldo a suferit o întindere musculară de gradul 2 la bicepsul femural al piciorului drept în meciul câștigat de Al-Nassr, scor 3-1, pe terenul celor de la Al Fayha.

Partida a avut loc pe 28 februarie, iar lusitanul a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 81.

Cristiano Ronaldo, tratament inedit pentru a se recupera după accidentare

Jorge Jesus, antrenorul celor de la Al Nassr, a anunțat că portughezul a părăsit Arabia Saudită și a călătorit la Madrid, acolo unde a făcut istorie în tricoul Realului în perioada 2009-2018, pentru a urma un tratament de recuperare.

Recent, Ronaldo a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare făcând presoterapie.

Se consideră că această metodă ajută la drenajul limfatic, reducând umflăturile, durerile și disconfortul, precum și la detoxifierea organismului.

Tratamentul presupune folosirea unui aparat cu presiune de aer care umflă un costum special ce comprimă brațele, picioarele sau abdomenul într-o mișcare ritmică, asemănătoare unui masaj, scrie dailymail.com.

În această lună, Portugalia va juca două meciuri amicale unul împotriva Mexicului pe 28 martie și unul împotriva SUA pe 31 martie, însă situația lui Cristiano este una incertă.

Căpitanul selecționatei antrenate de Roberto Martinez își dorește ca accidentarea să nu-i afecteze participarea la Cupa Mondială, acolo unde Portugalia se află în Grupa K, alături de Columbia, Uzbekistan și echipa câștigătoare a barajului intercontinental 1 (RD Congo, Noua Caledonie sau Jamaica).

5 participări consecutive are Ronaldo cu Portugalia la Cupa Mondială (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

