Erling Haaland (25 de ani), atacantul Norvegiei, a vorbit despre meciul cu Franța, ultimul din grupa de la CM 2026, și a spus că „Les Bleus” sunt favoriți la câștigarea titlului mondial.

Norvegia - Franța se joacă vineri, 26 iunie, de la 22:00. Partida va putea fi urmărită liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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La finalul meciului cu Senegal, partidă pe care Norvegia a câștigat-o cu 3-2, atacantul lui Manchester City a fost întrebat despre meciul cu Franța, partidă care va decide cine va termina pe primul loc în grupa I de la Cupa Mondială.

Erling Haaland, înainte de meciul cu Franța: „Ne vor învinge și vor câștiga și titlul mondial”

Haaland a oferit un răspuns extrem de direct, el declarând că, cel mai probabil, gruparea din Hexagon se va impune și, mai mult, va câștiga și titlul mondial.

„Sincer, nu mă interesează prea mult. Am reușit să ne calificăm mai departe și asta e incredibil, deci nu ne mai interesează prea mult acel meci.

Probabil ne vor învinge și vor câștiga și titlul mondial” , a declarat Erling Haaland, potrivit eu.usatoday.com.

Erling Haaland was asked about Norway’s Group I decider against Kylian Mbappe’s France.



“I don't care much. They'll probably beat us and win the title.” 😂 pic.twitter.com/tYuEEdPZhl — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026

Înaintea meciului direct, Franța ocupă primul loc în grupă, cu șase puncte acumulate și un golaveraj de +5 goluri. De cealaltă parte, Norvegia are tot șase puncte câștigate, dar un golaveraj de +4 goluri.

Clasament Grupa I

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Franța 2 6 2. Norvegia 2 6 3. Senegal 2 0 4. Irak 2 0

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