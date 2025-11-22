Leclerc, șocat de rezultat Pilotul Ferrari, fără speranțe după  calificările din Las Vegas: „Nu mai am nicio explicație”

Charles Leclerc (28 de ani) a oferit o reacție la finalul calificărilor pentru cursa din Las Vegas.

Pilotul Ferrari s-a clasat abia pe poziția a noua la finalul celei de-a treia sesiuni și s-a declarat dezamăgit de performanța monopostului în condiții de ploaie.

Lando Norris va pleca din pole position în cursa de duminică, urmat de campionul mondial Max Verstappen, în timp ce Charles Leclerc s-a clasat cu greu pe poziția a noua în Q3, iar colegul său Lewis Hamilton s-a oprit în Q1.

Charles Leclerc: „Așa e de fiecare dată când plouă”

La finalul sesiunilor de calificare, pilotul monegasc și-a exprimat clar nemulțumirile.

„Așa e de fiecare dată când plouă, de șapte ani e mereu aceeași poveste, mereu aceeași problemă. Încercăm lucruri diferite, dar nu are rost, nu mai am nicio explicație.

Dacă plouă, știm deja la ce să ne așteptăm. Încerc să ies pe pistă și să nu mă gândesc la asta, dar nu are rost. La ultima mea încercare am fost fără energie, chiar și fără o mică greșeală pe care am făcut-o tot nu mi-aș fi îmbunătățit timpul.

Dacă mă uit la decalajul pe care l-am câștigat... nu știu, e foarte greu de înțeles”, a declarat Leclerc, potrivit gazzetta.it.

Lewis Hamilton: „Pneurile erau ca gheața”

Colegul lui Leclerc, Lewis Hamilton, a acuzat și el probleme la pneuri, după ce nu a reușit să treacă de prima sesiune de calificări, terminând pe locul 20.

„În primul sector nu am putut încălzi pneurile, erau ca gheața. E păcat pentru că băieții au făcut o treabă excelentă.

Am avut ritmul necesar pentru a continua, dar nu am prea multe de spus: nu am putut încheia turul. Am prins semaforul galben la ultimul viraj , 10, și, prin urmare, nu mi-am terminat turul”, a spus pilotul britanic.

Cursa din Las Vegas, are loc duminică, de la 06:00 (ora României).

Clasamentul general - piloți

Lando Norris (McLaren) - 390p Oscar Piastri (McLaren) - 366p Max Verstappen (Red Bull) - 341p George Russell (Mercedes) - 276p Charles Leclerc (Ferrari) - 214p

