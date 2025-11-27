Avem primul „11” al FCSB GOLAZO.ro a aflat echipa de start a campioanei în meciul cu Steaua Roșie. Tănase e rezervă!

- Steaua Roșie - FCSB. Care este echipa de start a campioanei României în meciul de la Belgrad, în rândurile de mai jos.
- Partida se va disputa astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În ultima etapă din Europa League, FCSB a pierdut duelul din Elveția cu Basel cu scorul de 1-3, în timp ce Steaua Roșie a câștigat partida cu Lille, scor 1-0.
Steaua Roșie - FCSB. Care este primul „11” al campioanei
GOLAZO.ro a aflat care este formula de start aleasă de Elias Charalambous pentru meciul cu Steaua Roșie din etapa 5 a grupei Europa League.
Cum va arăta primul „11” al campioanei:
- Zima - V. Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea
Portarul Lukas Zima a fost titularizat în partida de pe stadionul „Rajko Mitic” pentru că Ștefan Târnovanu este suspendat.
Portarul român a fost eliminat în minutul 12 al partidei cu Basel, scor 1-3, după ce a comis un henț în afara careului. Târnovanu a ieșit din poartă la aproape 20 de metri pentru a opri un atac al elvețienilor.
Broschinski a încercat să tragă la poartă, Târnovanu a întins brațele în lateral, iar balonul l-a șters pe braț, în apropierea cotului. Arbitrul Xhaja n-a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu.
VIDEO. Antrenamentul FCSB dinainte de meciul din Europa League
Din apărarea campioanei vor mai lipsi Mihai Popescu, care s-a accidentat în meciul României cu Austria, 1-0, Joyskim Dawa, care se recuperează după o accidentare gravă, dar și Ionuț Cercel și David Kiki.
Denis Alibec va lipsi și el pentru că a suferit o intervenție chirurgicală, iar Vlad Chiricheș se recuperează în continuare după problemele medicale acuzate luna trecută.
FOTO. Stadionul pe care se va juca meciul Steaua Roșie - FCSB
Galerie foto (27 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|11-3
|12
|2. Freiburg
|8-3
|10
|3. Ferencvaros
|8-4
|10
|4. Celta Vigo
|9-4
|9
|5. Braga
|8-4
|9
|6. Aston Villa
|6-2
|9
|7. Lyon
|5-2
|9
|8. Plzen
|6-2
|8
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Betis
|6-2
|8
|10. PAOK
|9-6
|7
|11. Brann
|5-2
|7
|12. Dinamo Zagreb
|7-6
|7
|13. Genk
|5-4
|7
|14. FC Porto
|4-4
|7
|15. Fenerbahce
|4-4
|7
|16. Panathinaikos
|7-6
|6
|17. FC Basel
|6-5
|6
|18. AS Roma
|5-4
|6
|19. Lille
|6-6
|6
|20. Stuttgart
|6-6
|6
|21. Eagles
|4-5
|6
|22. Young Boys
|6-10
|6
|23. Nottingham Forest
|6-5
|5
|24. Bologna
|3-3
|5
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Sturm Graz
|3-5
|4
|26. Steaua Roșie
|3-5
|4
|27. Celtic
|4-7
|4
|28. Salzburg
|4-6
|3
|29. Feyenoord
|3-6
|3
|30. Ludogorets
|5-9
|3
|31. FCSB
|3-7
|3
|32. Utrecht
|1-5
|1
|33. Malmo
|2-7
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|1-8
|1
|35. Nice
|4-9
|0
|36. Rangers
|1-8
|0