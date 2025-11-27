Avem primul „11” al FCSB GOLAZO.ro a aflat echipa de start a campioanei în meciul cu Steaua Roșie. Tănase e rezervă! +27 foto
Avem primul „11" al FCSB GOLAZO.ro a aflat echipa de start a campioanei în meciul cu Steaua Roșie. Tănase e rezervă!

George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 27.11.2025, ora 12:20
Actualizat: 27.11.2025, ora 12:28
  • Steaua Roșie - FCSB. Care este echipa de start a campioanei României în meciul de la Belgrad, în rândurile de mai jos.
  • Partida se va disputa astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În ultima etapă din Europa League, FCSB a pierdut duelul din Elveția cu Basel cu scorul de 1-3, în timp ce Steaua Roșie a câștigat partida cu Lille, scor 1-0.

Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa

Steaua Roșie - FCSB. Care este primul „11” al campioanei

GOLAZO.ro a aflat care este formula de start aleasă de Elias Charalambous pentru meciul cu Steaua Roșie din etapa 5 a grupei Europa League.

Cum va arăta primul „11” al campioanei:

  • Zima - V. Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Portarul Lukas Zima a fost titularizat în partida de pe stadionul „Rajko Mitic” pentru că Ștefan Târnovanu este suspendat.

Portarul român a fost eliminat în minutul 12 al partidei cu Basel, scor 1-3, după ce a comis un henț în afara careului. Târnovanu a ieșit din poartă la aproape 20 de metri pentru a opri un atac al elvețienilor.

Broschinski a încercat să tragă la poartă, Târnovanu a întins brațele în lateral, iar balonul l-a șters pe braț, în apropierea cotului. Arbitrul Xhaja n-a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu.

VIDEO. Antrenamentul FCSB dinainte de meciul din Europa League

Din apărarea campioanei vor mai lipsi Mihai Popescu, care s-a accidentat în meciul României cu Austria, 1-0, Joyskim Dawa, care se recuperează după o accidentare gravă, dar și Ionuț Cercel și David Kiki.

Denis Alibec va lipsi și el pentru că a suferit o intervenție chirurgicală, iar Vlad Chiricheș se recuperează în continuare după problemele medicale acuzate luna trecută.

FOTO. Stadionul pe care se va juca meciul Steaua Roșie - FCSB

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland11-312
2. Freiburg8-310
3. Ferencvaros8-410
4. Celta Vigo9-49
5. Braga8-49
6. Aston Villa6-29
7. Lyon5-29
8. Plzen6-28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Betis6-28
10. PAOK9-67
11. Brann5-27
12. Dinamo Zagreb7-67
13. Genk5-47
14. FC Porto4-47
15. Fenerbahce4-47
16. Panathinaikos7-66
17. FC Basel6-56
18. AS Roma5-46
19. Lille6-66
20. Stuttgart6-66
21. Eagles4-56
22. Young Boys6-106
23. Nottingham Forest6-55
24. Bologna3-35
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Sturm Graz3-54
26. Steaua Roșie3-54
27. Celtic4-74
28. Salzburg4-63
29. Feyenoord3-63
30. Ludogorets5-93
31. FCSB3-73
32. Utrecht1-51
33. Malmo2-71
34. Maccabi Tel-Aviv1-81
35. Nice4-90
36. Rangers1-80

S-au încălzit în Euroligă VIDEO. GOLAZO.ro a fost la Steaua Roșie - Olympiacos: 18.000 de fani, galerii înfrățite și o atmosferă fantastică
„Stați pe loc 16 minute!” Sfaturi din Belgrad pentru români vizavi de situația tensionată din Serbia: „Protestele sunt de 11 luni, respectați-le”
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
