Avem primul „11” al FCSB GOLAZO.ro a aflat echipa de start a campioanei în meciul cu Steaua Roșie. Tănase e rezervă!

Steaua Roșie - FCSB. Care este echipa de start a campioanei României în meciul de la Belgrad, în rândurile de mai jos.

Partida se va disputa astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În ultima etapă din Europa League, FCSB a pierdut duelul din Elveția cu Basel cu scorul de 1-3, în timp ce Steaua Roșie a câștigat partida cu Lille, scor 1-0.

Steaua Roșie - FCSB. Care este primul „11” al campioanei

GOLAZO.ro a aflat care este formula de start aleasă de Elias Charalambous pentru meciul cu Steaua Roșie din etapa 5 a grupei Europa League.

Cum va arăta primul „11” al campioanei:

Zima - V. Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Portarul Lukas Zima a fost titularizat în partida de pe stadionul „Rajko Mitic” pentru că Ștefan Târnovanu este suspendat.

Portarul român a fost eliminat în minutul 12 al partidei cu Basel, scor 1-3, după ce a comis un henț în afara careului. Târnovanu a ieșit din poartă la aproape 20 de metri pentru a opri un atac al elvețienilor.

Broschinski a încercat să tragă la poartă, Târnovanu a întins brațele în lateral, iar balonul l-a șters pe braț, în apropierea cotului. Arbitrul Xhaja n-a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu.

VIDEO. Antrenamentul FCSB dinainte de meciul din Europa League

Din apărarea campioanei vor mai lipsi Mihai Popescu, care s-a accidentat în meciul României cu Austria, 1-0, Joyskim Dawa, care se recuperează după o accidentare gravă, dar și Ionuț Cercel și David Kiki.

Denis Alibec va lipsi și el pentru că a suferit o intervenție chirurgicală, iar Vlad Chiricheș se recuperează în continuare după problemele medicale acuzate luna trecută.

FOTO. Stadionul pe care se va juca meciul Steaua Roșie - FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

