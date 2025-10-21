„L-a «omorât» pe Biliboc”  Marius Șumudică,  atac dur la adresa lui Andrea Mandorlini

- Marius Șumudică (54 de ani) l-a criticat dur pe Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, pentru tactica folosită în meciul pierdut contra celor de la Petrolul Ploiești, 0-1.
La o zi înfrângerea suferită pe „Ilie Oană”, Andrea Mandorlini a fost demis de la CFR Cluj.
Marius Șumudică a „pus tunurile” pe Andrea Mandorlini: „L-a omorât pe Biliboc”
Marius Șumudică a urmărit Petrolul - CFR Cluj 1-0 și crede că tactica folosită de Andrea Mandorlini a fost una greșită.
„În primul rând nu au o stabilitate la nivelul primului «11». În afara faptului că te duci la Petrolul să joci 3-5-2... Nu am înțeles în viața mea de ce. Omori benzile.
El l-a «omorât» și pe Biliboc, l-a «omorât» și pe Korenica. Îi omori pe toți! La fel cum a făcut când i-a «omorât» pe Petrila și pe Krasniqi în trecut. Ca să punctăm exact sistemul cu care a început dânsul.
Probabil, la pauză, își dă seama că greșește și schimbă în 4. Nu poți schimba sistemul așa cum vrei. Înseamnă că ai greșit, că ceva s-a întâmplat.
La pauză nu erai condus, nu s-a întâmplat nimic. De ce treci în 4, dacă tu ești consecvent sistemului cu care ai început?
L-au condamnat pe Fică ăsta. Este un jucător de care îmi place foarte mult. Nu știu cu cine joci la mijloc, ce faci, dar Fică avea o ascensiune extraordinară”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
Andrea Mandorlini, atac dur la adresa jucătorilor săi: „Și-au lăsat inima acasă”
Andrea Mandorlini, ex-antrenorul celor de la CFR, consideră că problema echipei sale a fost atitudinea din meciul de pe „Ilie Oană”.
„Am fost și eu jucător și, când ieși pe teren, trebuie să îți dai inima și sufletul pe teren. Se pare că și-au lăsat inima acasă! Trebuie să o regăsim și să o aducem din nou în acest vestiar.
Poți schimba toți antrenorii din lume. Vă spun sincer, sunt deziluzionat, pentru că nu mă așteptam la asta”, a spus Andrea Mandorlini aseară, la finalul partidei pierdute de la Ploiești, 0-1.