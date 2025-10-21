„L-a «omorât» pe Biliboc”  Marius Șumudică,  atac dur la adresa lui Andrea Mandorlini

Marius Șumudică (54 de ani) l-a criticat dur pe Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, pentru tactica folosită în meciul pierdut contra celor de la Petrolul Ploiești, 0-1.

La o zi înfrângerea suferită pe „Ilie Oană”, Andrea Mandorlini a fost demis de la CFR Cluj.

Marius Șumudică a „pus tunurile” pe Andrea Mandorlini: „ L-a omorât pe Biliboc”

Marius Șumudică a urmărit Petrolul - CFR Cluj 1-0 și crede că tactica folosită de Andrea Mandorlini a fost una greșită.

„În primul rând nu au o stabilitate la nivelul primului «11». În afara faptului că te duci la Petrolul să joci 3-5-2... Nu am înțeles în viața mea de ce. Omori benzile.

El l-a «omorât » și pe Biliboc, l-a «omorât » și pe Korenica. Îi omori pe toți! La fel cum a făcut când i-a «omorât» pe Petrila și pe Krasniqi în trecut. Ca să punctăm exact sistemul cu care a început dânsul.

Probabil, la pauză, își dă seama că greșește și schimbă în 4. Nu poți schimba sistemul așa cum vrei. Înseamnă că ai greșit, că ceva s-a întâmplat.

La pauză nu erai condus, nu s-a întâmplat nimic. De ce treci în 4, dacă tu ești consecvent sistemului cu care ai început?

L-au condamnat pe Fică ăsta. Este un jucător de care îmi place foarte mult. Nu știu cu cine joci la mijloc, ce faci, dar Fică avea o ascensiune extraordinară”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Andrea Mandorlini, atac dur la adresa jucătorilor săi: „ Și-au lăsat inima acasă”

Andrea Mandorlini, ex-antrenorul celor de la CFR, consideră că problema echipei sale a fost atitudinea din meciul de pe „Ilie Oană”.

„ Am fost și eu jucător și, când ieși pe teren, trebuie să îți dai inima și sufletul pe teren. Se pare că și-au lăsat inima acasă! Trebuie să o regăsim și să o aducem din nou în acest vestiar.

Poți schimba toți antrenorii din lume. Vă spun sincer, sunt deziluzionat, pentru că nu mă așteptam la asta”, a spus Andrea Mandorlini aseară, la finalul partidei pierdute de la Ploiești, 0-1.

