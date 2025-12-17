„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Arena Națională
Superliga

„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 21:38
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 21:39
  • Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a abordat situația legată de disponibilitatea Arenei Naționale.
  • Oficialul Ligii a propus o soluție pentru ca stadionul să fie folosit în primul rând pentru fotbal și abia apoi pentru concerte sau alte evenimente.

Arena Națională va fi utilizată pentru concerte începând cu luna mai 2026, exact în perioada meciurilor decisive din play-off-ul Ligii 1, iar acest lucru a stârnit din nou nemulțumiri în rândul oficialilor din fotbal.

„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Citește și
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 

Justin Ștefan: „Echipele trebuie să discute cu Primăria de la începutul sezonului”

Secretarul LPF propune că fiecare echipă care vrea să evolueze pe Arena Națională să anunțe data fiecărui meci încă de la începutul sezonului.

„Într-adevăr, problema nu este nouă. Au mai fost discuții în ultimii ani pe acest subiect, legat de prioritizarea activităților sportive, în dauna celorlalte evenimente.

Noi credem că e un moment important, având în vedere și schimbările intervenite la Primăria Capitalei, să existe o abordare mult mai transparentă în ceea ce privește închirierea Arenei Naționale.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că, din perspectiva noastră, ar trebui ca, la început de sezon, echipele care își doresc să folosească Arena Națională să discute cu reprezentanții Primăriei București, să își manifeste intențiile: «Domnule, ne dorim să închiriem arena pentru aceste evenimente».

Pentru că vor ști programul la începutul sezonului competițional. Și să blocheze acele date și, indiferent de ce alte evenimente mai apar, fotbalul să aibă prioritate.

Există posibilitatea să încercăm inclusiv o blocare a acestor evenimente, însă nu cred că e fair-play și ne place să credem că avem încă o abordare fair-play. Dar, pentru viitor, astfel de evenimente trebuie să aibă loc doar în perioada în care nu avem evenimente sportive.

Sau, dacă totuși consideri că poți să organizezi un eveniment într-un moment în care nu ai un meci de fotbal, să te asiguri că până la momentul la care urmează să se desfășoare meciul, trebuie să repari gazonul. Sau să nu afectezi gazonul”, a declarat Justin Ștefan, la Digi Sport.

Justin Ștefan: „Există și o Hotărâre de Guvern în acest sens”

Mai departe, Ștefan a vorbit și despre o Hotărâre de Guvern, pe care a amintit-o miercuri și pe pagina sa de Facebook, care susține că fotbalul trebuie să aibă prioritate.

„Pentru că am spus și în social media, există o Hotărâre de Guvern, e mai veche, din 2006, care spune negru pe alb, că Primăria Municipiului București trebuie să păstreze destinația arenei, în momentul în care a trecut din domeniul public al statului, în domeniul public al Unității Administrative Teritoriale, respectiv al Primăriei București.

În lege se spune foarte clar, trebuie să păstreze destinația pentru activități de educație fizică și sport. Asta înseamnă că, indiferent de situație, sportul, în cauză fotbalul, trebuie să aibă prioritate, indiferent de ce alte evenimente îți mai dorești tu să organizezi”, a mai spus Justin Ștefan.

Justin Ștefan: „Ar fi bine să existe comunicare între LPF și Primărie”

Secretarul Ligii nu este de acord nici cu modul în care este stabilit prețul de închiriere al stadionului.

„Interacțiune între noi și Primărie nu a existat, dar cu siguranță ne dorim să existe în perioada imediat următoare. Ar fi mai bine pentru toată lumea să existe această comunicare. Plus că avem niște lucruri neclare pentru noi la acest moment.

Înțeleg că există o Comisie de Negociere. Nu e un preț fix. Este un preț minim și un preț maxim, în funcție de evenimentul sportiv. Și între aceste minime și maxime există o Comisie de Negociere care stabilește de la caz la caz. Asta nu mi se pare o situație transparentă.

Mie mi se pare corect să spui: închirierea pentru un meci din Superliga, X euro. Închiriere pentru un meci din cupele europene, Y euro. Nu poți să dai o marjă și să lași unei comisii, pentru un bun din domeniul public, să stabilească prețul”, a mai transmis oficialul LPF.

Citește și

„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Ruptura Petrea - Reghecampf  „Secundul” Craiovei a lămurit situația cu fostul colaborator din Emirate: „Atunci a trebuit să ne despărțim”
Superliga
19:15
Ruptura Petrea - Reghecampf „Secundul” Craiovei a lămurit situația cu fostul colaborator din Emirate: „Atunci a trebuit să ne despărțim”
Citește mai mult
Ruptura Petrea - Reghecampf  „Secundul” Craiovei a lămurit situația cu fostul colaborator din Emirate: „Atunci a trebuit să ne despărțim”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
lpf EVENIMENTE arena nationala justin stefan prioritate
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share