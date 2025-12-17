Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a abordat situația legată de disponibilitatea Arenei Naționale.

Oficialul Ligii a propus o soluție pentru ca stadionul să fie folosit în primul rând pentru fotbal și abia apoi pentru concerte sau alte evenimente.

Arena Națională va fi utilizată pentru concerte începând cu luna mai 2026, exact în perioada meciurilor decisive din play-off-ul Ligii 1, iar acest lucru a stârnit din nou nemulțumiri în rândul oficialilor din fotbal.

Justin Ștefan: „Echipele trebuie să discute cu Primăria de la începutul sezonului”

Secretarul LPF propune că fiecare echipă care vrea să evolueze pe Arena Națională să anunțe data fiecărui meci încă de la începutul sezonului.

„Într-adevăr, problema nu este nouă. Au mai fost discuții în ultimii ani pe acest subiect, legat de prioritizarea activităților sportive, în dauna celorlalte evenimente.

Noi credem că e un moment important, având în vedere și schimbările intervenite la Primăria Capitalei, să existe o abordare mult mai transparentă în ceea ce privește închirierea Arenei Naționale.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că, din perspectiva noastră, ar trebui ca, la început de sezon, echipele care își doresc să folosească Arena Națională să discute cu reprezentanții Primăriei București, să își manifeste intențiile: «Domnule, ne dorim să închiriem arena pentru aceste evenimente».

Pentru că vor ști programul la începutul sezonului competițional. Și să blocheze acele date și, indiferent de ce alte evenimente mai apar, fotbalul să aibă prioritate.

Există posibilitatea să încercăm inclusiv o blocare a acestor evenimente, însă nu cred că e fair-play și ne place să credem că avem încă o abordare fair-play. Dar, pentru viitor, astfel de evenimente trebuie să aibă loc doar în perioada în care nu avem evenimente sportive.

Sau, dacă totuși consideri că poți să organizezi un eveniment într-un moment în care nu ai un meci de fotbal, să te asiguri că până la momentul la care urmează să se desfășoare meciul, trebuie să repari gazonul. Sau să nu afectezi gazonul”, a declarat Justin Ștefan, la Digi Sport.

Justin Ștefan: „Există și o Hotărâre de Guvern în acest sens”

Mai departe, Ștefan a vorbit și despre o Hotărâre de Guvern, pe care a amintit-o miercuri și pe pagina sa de Facebook, care susține că fotbalul trebuie să aibă prioritate.

„Pentru că am spus și în social media, există o Hotărâre de Guvern, e mai veche, din 2006, care spune negru pe alb, că Primăria Municipiului București trebuie să păstreze destinația arenei, în momentul în care a trecut din domeniul public al statului, în domeniul public al Unității Administrative Teritoriale, respectiv al Primăriei București.

În lege se spune foarte clar, trebuie să păstreze destinația pentru activități de educație fizică și sport. Asta înseamnă că, indiferent de situație, sportul, în cauză fotbalul, trebuie să aibă prioritate, indiferent de ce alte evenimente îți mai dorești tu să organizezi”, a mai spus Justin Ștefan.

Justin Ștefan: „Ar fi bine să existe comunicare între LPF și Primărie”

Secretarul Ligii nu este de acord nici cu modul în care este stabilit prețul de închiriere al stadionului.

„Interacțiune între noi și Primărie nu a existat, dar cu siguranță ne dorim să existe în perioada imediat următoare. Ar fi mai bine pentru toată lumea să existe această comunicare. Plus că avem niște lucruri neclare pentru noi la acest moment.

Înțeleg că există o Comisie de Negociere. Nu e un preț fix. Este un preț minim și un preț maxim, în funcție de evenimentul sportiv. Și între aceste minime și maxime există o Comisie de Negociere care stabilește de la caz la caz. Asta nu mi se pare o situație transparentă.

Mie mi se pare corect să spui: închirierea pentru un meci din Superliga, X euro. Închiriere pentru un meci din cupele europene, Y euro. Nu poți să dai o marjă și să lași unei comisii, pentru un bun din domeniul public, să stabilească prețul”, a mai transmis oficialul LPF.

