„De ce această reacție?” Rădoi a răspuns după intervenția lui Becali legată de Chiricheș: „E ceva personal, altfel nu văd de ce...”

- Mirel Rădoi (45 de ani) a prefațat partida cu Farul din etapa #5 a play-out-ului și a comentat criticile venite din partea lui Gigi Becali la adresa lui Vlad Chiricheș.
Gigi Becali transmitea la momentul instalării lui Mirel Rădoi că nu va interveni peste deciziile acestuia, însă acum a susținut că va avea în vedere ca Vlad Chiricheș să nu fie în echipă la eventualul baraj pentru Conference League, lucru de neînțeles pentru tehnician.
Mirel Rădoi: „De ce această reacție? E ceva personal, altfel nu văd de ce...”
„N-am discutat cu Chiri (n.r. - Vlad Chiricheș) mare lucru despre asta, pentru că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți cu lucrurilea astea. Eu n-am fost obișnuit să vină acea reacție așa devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu, decât să-l gestionez pe Chiri (n.r. - râde).
Nu mă așteptam să vină acea reacție atât de devreme. Am zis că poate am stat, poate am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar am revăzut fazele, m-am uitat și pe date și, din ce am reușit să văd și să fac o comparație cu meciurile noastre de la început de sezon, în nicio repriză nu s-a întâmplat ca adversarul să aibă Expected Goals - 0,01.
După aceea, numărul de pase, posesia… avem cele mai multe mingi recuperate în jumătatea adversarului și aici nu mă poate contrazice decât Liviu Manolache (n.r. - statistician LPF). În jumătatea adversarului, în acest play-out, avem cele mai multe mingi recuperate.
La fel, am adunat trei meciuri jucate acasă fără gol primit, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Asta m-a făcut să mă întreb: de ce această reacție? Până la urmă, jocul s-a desprins prin pasa lui Chiricheș, așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, să paseze înapoi și așa a ieșit faza penalty-ului.
E ceva personal, altfel nu văd de ce… După aceea, cumva, eu sunt pus într-o altă situație. Și nu doar eu, orice antrenor ar fi. Dacă îl bagi, ești contra patronului. Dacă nu-l bagi, că a făcut ceva sau nu s-a antrenat bine, o să se interpreteze că am făcut cum a zis patronul și influențezi ceilalți jucători.
Păi, se mai întâmplă sau nu se mai întâmplă ca înainte? Avem o situație incomodă pe care ne-am creat-o singuri”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|5
|31
|8
|FCSB
|4
|30
|9
|FC Botoșani
|4
|27
|10
|Oțelul Galați
|5
|27
|11
|Csikszereda Miercurea Ciuc
|5
|26
|12
|Farul Constanța
|4
|23*
|13
|Petrolul Ploiești
|4
|22
|14
|Unirea Slobozia
|5
|19
|15
|FC Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus București
|4
|10