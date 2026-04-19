„De ce această reacție?” Rădoi a răspuns după intervenția lui Becali legată de Chiricheș: „E ceva personal, altfel nu văd de ce...”

Mirel Rădoi (45 de ani) a prefațat partida cu Farul din etapa #5 a play-out-ului și a comentat criticile venite din partea lui Gigi Becali la adresa lui Vlad Chiricheș.

Farul - FCSB se joacă luni, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gigi Becali transmitea la momentul instalării lui Mirel Rădoi că nu va interveni peste deciziile acestuia, însă acum a susținut că va avea în vedere ca Vlad Chiricheș să nu fie în echipă la eventualul baraj pentru Conference League, lucru de neînțeles pentru tehnician.

Mirel Rădoi: „De ce această reacție? E ceva personal, altfel nu văd de ce...”

„N-am discutat cu Chiri (n.r. - Vlad Chiricheș) mare lucru despre asta, pentru că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți cu lucrurilea astea. Eu n-am fost obișnuit să vină acea reacție așa devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu, decât să-l gestionez pe Chiri (n.r. - râde).

Nu mă așteptam să vină acea reacție atât de devreme. Am zis că poate am stat, poate am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar am revăzut fazele, m-am uitat și pe date și, din ce am reușit să văd și să fac o comparație cu meciurile noastre de la început de sezon, în nicio repriză nu s-a întâmplat ca adversarul să aibă Expected Goals - 0,01.

După aceea, numărul de pase, posesia… avem cele mai multe mingi recuperate în jumătatea adversarului și aici nu mă poate contrazice decât Liviu Manolache (n.r. - statistician LPF). În jumătatea adversarului, în acest play-out, avem cele mai multe mingi recuperate.

La fel, am adunat trei meciuri jucate acasă fără gol primit, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Asta m-a făcut să mă întreb: de ce această reacție? Până la urmă, jocul s-a desprins prin pasa lui Chiricheș, așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, să paseze înapoi și așa a ieșit faza penalty-ului.

E ceva personal, altfel nu văd de ce… După aceea, cumva, eu sunt pus într-o altă situație. Și nu doar eu, orice antrenor ar fi. Dacă îl bagi, ești contra patronului. Dacă nu-l bagi, că a făcut ceva sau nu s-a antrenat bine, o să se interpreteze că am făcut cum a zis patronul și influențezi ceilalți jucători.

Păi, se mai întâmplă sau nu se mai întâmplă ca înainte? Avem o situație incomodă pe care ne-am creat-o singuri”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 FC Botoșani 4 27 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda Miercurea Ciuc 5 26 12 Farul Constanța 4 23* 13 Petrolul Ploiești 4 22 14 Unirea Slobozia 5 19 15 FC Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus București 4 10

