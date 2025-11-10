Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 

Fotbaliștii de la CS Tunari au fost amenințați de primarul localității, Cristian Niculae, să accepte noi clauze, care le-ar putea anula contractele pe care le au.

CS Tunari a promovat în vară în Liga 2 și echipa a făcut și un transfer răsunător: Constantin Budescu.

Finanțarea echipei e asigurată aproape exclusiv din bugetul autorităților locale, iar deciziile la club sunt luate doar cu acordul primarului din Tunari, Cristian Niculae.

Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante

Rezultatele proaste din acest sezon l-au înfuriat atât de tare pe edil, încât săptămâna trecută a amenințat chiar că va desființa echipa.

Mai mult, din sursele GOLAZO.ro, ar fi apelat la o strategie în premieră absolută pentru fotbalul românesc. Ceva ce a avut darul să-i șocheze de-a dreptul pe fotbaliști.

Primarul a dat ordin să fie întocmite acte adiționale la contractele pe care jucătorii le au. Acestea prevedeau ca fotbaliștii să semneze că dacă echipa nu va obține 9 puncte în următoarele 4 etape, atunci clubul le poate denunța înțelegerile.

Actele adiționale le-au fost date jucătorilor și au existat presiuni din partea primarului și a celor din conducerea clubului pentru a fi semnate. Unii dintre componenții lotului au semnat, alții au refuzat.

Unii dintre fotbaliști au apelat la sfatul și ajutorul unor avocați, dar și la cei de la AFAN, sindicatul fotbaliștilor din România, care le-au explicat că și dacă parafează acele acte, clubul nu le va putea pune în aplicare pentru că sunt clauze abuzive.

Următoarele 4 etape însemnau meciuri cu Bihor (deplasare), ASA Tg. Mureș (acasă), Chindia (deplasare), Sepsi (acasă).

Prima partidă a avut loc în weekendul trecut și s-a terminat remiză, scor 0-0. A fost al doilea punct pe care echipa l-a făcut în ultimele 7 etape.

După 13 runde, CS Tunari e pe antepenultimul loc, la egalitate cu Câmpulung (penultima), cu 8 puncte acumulate.

Cristian Niculae, primarul din Tunari, merge la aproape toate meciurile de pe teren propriu, la care, conform celor prezenți, se comportă ca un patron-antrenor: dă indicații, ceartă jucătorii și antrenorii.

Niculae a câștigat în vara lui 2024 al doilea mandat de primar la Tunari. El a participat la alegeri din partea PSD, iar în declarația de avere apar, printre altele, că deține și două ceasuri care valorează împreună 30.000 de euro: unul Rolex, unul Hublot.

Doar pentru anul 2025, CS Tunari, tot clubul sportiv, care mai are secții de columbofilie, box, echitație și handbal, are prevăzută o finanțare de 600.000 de euro din partea Primăriei.

În precedenții 2 ani, 2023 și 2024, perioadă în care echipa de fotbal fost în Liga 3, CS Tunari a raportat cheltuieli de peste 2 milioane de euro.

Comuna Tunari, conform ultimului recensământ realizat în 2021, are sub 10.000 de locuitori, undeva puțin peste 9.600.

15,8 milioane de euro e bugetul Primăriei și Consiliului Local Tunari pentru 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport