„De ce îl chemi? Să-l faci de rîs?” A văzut „11”-le probabil al României pentru amicalul cu Slovacia și s-a enervat: „Dacă nu acum, când?!”

Bogdan Cosmescu a văzut echipa probabilă a României pentru amicalul cu Slovacia și s-a enervat.

Comentatorul Prima Sport nu înțelege raționamentul selecționerului. Declarațiile, mai jos.

România joacă meciul pe care nimeni nu și-l dorea, azi, în Slovacia, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

Nu se prevăd mari schimbări în echipa de start a naționalei.

„De ce îl chemi? Să-l faci de rîs?”

După ce a văzut cum ar putea arăta primul „11”, cu „secundul” Ionel Gane pe bancă, Bogdan Cosmescu s-a enervat.

Cum ar putea arăta echipa naționala:

Radu - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Tănase, Dragomir, Stanciu - Man, Bîrligea, Baiaram

„Ar trebui Dobre, ar trebui Petrila. Dacă nu îi bagi acum, când îi bagi?

Ar trebui băiatul ăla, Coman, tot l-ai chemat pe Coman, dă-i şi lui nişte minute, nu? De ce îl chemi? Să-l faci de râs? De ce îl chemi? Ce atacanţi tineri avem noi şi nu-i băgăm?", a spus Bogdan Cosmescu, scrie orangesport.ro.

Lucescu rămâne internat. „Secundul” Gane va fi pe bancă

Mircea Lucescu nu poate fi alături de națională pentru ultimul meci din mandatul său, astfel că naționala va fi condusă, la Bratislava, de „secundul” Ionel Gane.

Selecționerului i s-a făcut rău, duminică, în cantonamentul de la Mogoșoaia, în timpul antrenamentului. A fost dus de urgență la spital.

În prezent, starea lui e stabilă, dar va mai avea nevoie de analize și ar urma să fie operat azi.

Selecționerul României a făcut, luni, o coronarografie (procedură minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X).

Concluzia doctorilor a fost că selecționerul nu are nevoie de un stent suplimentar.

În schimb, conform gsp.ro, pentru a rezolva problema tulburărilor de ritm cardiac, medicii ar fi decis să îi implanteze un defibrilator într-o intervenție programată marți dimineață.

Șederea lui Lucescu în spital ar urma să fie prelungită cel puțin până la finalul săptămânii.

România a ratat calificarea la Campionatul Mondial după înfrângerea din semifinala barajului cu Turcia, scor 0-1, în timp ce Slovacia a pierdut pe teren propriu duelul cu Kosovo, scor 3-4.

