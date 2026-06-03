Csikszereda are antrenor Noul tehnician al ciucanilor debutează în Liga 1: „Bun venit la cel mai maghiar club din România”

Istvan Szabo (59 de ani) a fost numit oficial, miercuri, antrenorul celor de la Csikszereda.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La finalul sezonului, Csikszereda a rămas fără antrenor după despărțirea de Robert Ilyeș, care a reușit să mențină echipa în Liga 1 la prima prezență din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc.

Istvan Szabo, noul antrenor al celor de la Csikszereda

Tehnicianul maghiar a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă unul.

„Suntem bucuroși să anunțăm că astăzi am ajuns la un acord cu noul antrenor principal al echipei noastre masculine de Superliga, Istvan Szabo.

Tehnicianul maghiar, în vârstă de 59 de ani, are o experiență profesională de peste 25 de ani, iar ultimul său angajament a fost la Nyiregyhaza Spartacus, unde a ocupat funcția de antrenor principal.

Antrenorul a semnat un contract pe 1+1 ani cu FK Csikszereda. În Ținutul Secuiesc va sosi împreună cu colaboratorul său de la Kecskemet, Barna Kerekes, născut la Odorheiu Secuiesc, care va îndeplini și aici rolul de antrenor secund.

Bine ați venit la cel mai maghiar club din România! Vă dorim mult succes, o colaborare fructuoasă și cât mai multe victorii!”, a transmis clubul, pe Facebook.

Formația din Miercurea Ciuc a încheiat campionatul pe locul 11, deși la începutul sezonului era văzută drept una dintre echipele cu cele mai mari șanse să retrogradeze.

Robert Ilyeș a pregătit-o pe Csikszereda timp de trei sezoane, timp în care a adunat 113 meciuri pe banca ciucanilor: 48 de victorii, 28 de remize și 37 de înfrângeri (143-141 golaveraj).

1,52 puncte pe meci a fost media celor de la Csikszereda sub comanda lui Robert Ilyeș

Cine este Istvan Szabo, noul antrenor al echipei

Istvan Szabo a pregătit doar echipe din Ungaria în cariera sa: Cegled, Tiszakecske, Dabas, Kecskemet și Nyiregyhaza Spartacus.

„Cele mai importante rezultate ale carierei sale le-a obținut la Kecskemet. În 2021 a preluat echipa aflată atunci în liga secundă a Ungariei, a promovat-o imediat în prima ligă, iar în sezonul următor a cucerit medalia de argint în NB I, egalând cea mai bună performanță din istoria clubului. Pentru aceste rezultate a fost desemnat Antrenorul Anului în Ungaria”, a mai notat Csikszereda pe Facebook.

Istvan Szabo/ Foto: captura ecran Youtube

Cea mai lungă perioadă petrecută la un club a fost la Kecskemet. Szabo a condus echipa timp de aproape 3 ani și jumătate (iunie 2021 - octombrie 2024).

125 de meciuri a bifat pe banca formației maghiare, în care a obținut 60 de victorii, 28 de remize și a suferit 37 de înfrângeri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport